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СМИ: Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

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Боевики движения "Талибан" взяли в плен и затем убили брата, объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник, близкий к силам сопротивления.

Между тем, житель провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной талибам, заявил, что Роулла Салех погиб, сражаясь с талибами, несколько дней назад.

В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.

Амрулла Салех после бегства из страны президента Ашрафа Гани объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Ранее после провала переговоров представителей движения "Талибан" с руководством движения сопротивления начались активные бои. Как со стороны повстанцев, так и со стороны боевиков сообщалось о больших потерях.

Официальные представители новой власти в Кабуле сообщили о том, что полностью взяли Панджшер под контроль. Представители повстанцев заявления боевиков опровергают и утверждают, что террористы успешно сдерживаются на границах провинции.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/406255
Теги:
Афганистан, Талибан
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