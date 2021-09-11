Азиз Батукаев в Греции принял участие в сходке "воров в законе"

Азиз Батукаев принял участие в сходке воров в законе, которая проходила в Греции. Об этом сообщает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.

По его данным, поводом этой сходки стала раскоронация "вора в законе" Ахмеда Шалинского.

"На сходке присутствовало более двадцати пяти воров в законе. Ведущим этой сходки был старейший уважаемый вор в законе Камо Сафарян. Также присутствовали Матвей Карабулат, Заза Амброладзе, Каха Джангвеладзе(Шалович), Джони Пурцхванидзе(Бурдгунич),а на телефонной связи были воры Гилани Седой, Бадри Когуашвили, Мераб Джангвеладзе.

Впервые за годы многолетней кровавой войны между двумя кланами, не смотря на все свои их разногласия обе стороны сошлись в едином мнении и было принято совестное решение , что Ахмед Шалинский не является вором в законе и является казнокрадом. У него больше года требовали отчитаться за воровской общак, а конкретно за 150 миллионов рублей.

В решении сходки так же принимали участие воры в законе Тимур Саратовский, Азиз Батукаев, Хусейн слепой".