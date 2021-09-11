Минобороны России передало Таджикистана 12 боевых разведывательных машин

Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана на фоне нестабильной ситуации на границе с Афганистаном 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Торжественная церемония прошла в Душанбе, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в субботу.

"Министерство обороны Российской Федерации передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

В церемонии передачи техники от российской стороны принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор (ЦВО) Евгений Циндяйкин. "На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны", - цитирует департамент Циндяйкина.

Заместитель министра обороны Таджикистана генерал-майор Хисрав Бобозода отметил, что мероприятие является важным событием двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, и поблагодарил Минобороны России и ЦВО за помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана. "Обеспечение безопасности и стабильности всегда занимало особое место в нашем многогранном сотрудничестве. Это та сфера, в которой наше сотрудничество и взаимодействие с учетом реалий сегодняшнего дня является наиболее актуальной", - цитирует департамент Бобозоду.

Источник: ТАСС