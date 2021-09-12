Посол России рассказал о победе талибов над коррупцией в Афганистане

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что движение "Талибан" (запрещенное в России) жесткой рукой побороло коррупцию в стране. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в Кабуле с торговцев на рынках и базарах, а также с маленьких магазинов перестали взимать поборы чиновники. "Это в день примерно 500 тысяч долларов", - подчеркнул российский дипломат.

Ранее Жирнов заявил, что Россия была готова к приходу "Талибана" к власти в Афганистане. По его словам, Россия выстраивала контакты с талибами последние 7-8 лет. "Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали", - сказал он.

Источник: lenta.ru