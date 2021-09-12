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Позиция президента по Кумтору спасла Кыргызстан от экологической катастрофы

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Все опасения, что после введения внешнего управления на Кумторе производство на руднике встанет, полностью не оправдались. Более того, работа не только продолжилась, но и доходы компании пошли значительно вверх. Впрочем, это и не удивительно, стоило только искоренить коррупционную составляющую, как ситуация заметно поменялась. Конечно, трудности тоже есть и чаще всего создаваемые канадским руководством "Центерра Голд", но наши специалисты натиск выдерживают и это не может не радовать. Ведь Кумтор – это собственность и достояние народа, которое должно служить исключительно интересам нашей страны.

В любом случае принципиальная позиция по этому вопросу нынешнего президента страны себя точно оправдывает, который еще в 2012 году, будучи депутатом и главой депутатской комиссии по проверке работы "Кумтора", неоднократно указывал на крупные нарушения канадской компании, особенно, в области экологии. В этой связи сегодняшние действия властей безусловно спасают нашу страну от самой настоящей экологической катастрофы, которая могла вполне случиться в недалеком будущем, если ситуация на руднике оставалась бы прежней. Это и окончательно уничтоженные ледники, и отравленные реки, и исчезнувшая фауна, и так далее и тому подобное. Можно даже не сомневаться, что после этого жизнь в Кыргызстане станет, практически, невозможной.

По этой причине очень даже немаловажно, что с введением временного внешнего управления сегодня большое внимание стало уделяться вопросам охраны окружающей среды и экологии, что имеет огромное значение для страны. Ведь в основном именно по экологическому ущербу Кыргызстан понес огромные потери. Достаточно вспомнить только ледники Лысый и Давыдов, не говоря уже о других нарушениях канадцев.

Так, на сегодняшний день продолжается работа по проекту вторичной переработки хвостов в целях извлечения золота из жидкой и твердой фаз, что потребует привлечение дополнительных средств, в том числе и запуск небольшого цеха выщелачивания золота.

"В целях рационального использования имеющихся ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, разрабатывается план использования карьерных вод для технологических нужд золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) после фильтрации и дополнительной очистки. По предварительным расчетам вода из карьера может обеспечить 80-85% подачи воды. При достижении использования 80% карьерной воды для технологических нужд ЗИФ, вопрос использования оборотной воды отпадёт",- говорится в отчете КГК.

Также компанией проводится углубленный анализ всей имеющейся информации с целью снижения уменьшения воздействия на окружающую среду.

"Прорабатывается изменение стратегии разработки месторождения, которая будет включать в себя проект перехода на подземный способ разработки на основе разработанного в будущем ТЭО. Для повышения надежности и перевода ресурсов из категории "доказанных" и "вероятных" потребуется дополнительное геологоразведочное и геотехническое бурение. В июне 2021 года Компания собирается объявить о приеме коммерческих предложений на проведение геологоразведочных работ на руднике "Кумтор" с учетом новых требований к поставщикам услуг", - сообщали в КГК.


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URL: https://www.vb.kg/406271
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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