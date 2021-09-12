Позиция президента по Кумтору спасла Кыргызстан от экологической катастрофы

Все опасения, что после введения внешнего управления на Кумторе производство на руднике встанет, полностью не оправдались. Более того, работа не только продолжилась, но и доходы компании пошли значительно вверх. Впрочем, это и не удивительно, стоило только искоренить коррупционную составляющую, как ситуация заметно поменялась. Конечно, трудности тоже есть и чаще всего создаваемые канадским руководством "Центерра Голд", но наши специалисты натиск выдерживают и это не может не радовать. Ведь Кумтор – это собственность и достояние народа, которое должно служить исключительно интересам нашей страны.

В любом случае принципиальная позиция по этому вопросу нынешнего президента страны себя точно оправдывает, который еще в 2012 году, будучи депутатом и главой депутатской комиссии по проверке работы "Кумтора", неоднократно указывал на крупные нарушения канадской компании, особенно, в области экологии. В этой связи сегодняшние действия властей безусловно спасают нашу страну от самой настоящей экологической катастрофы, которая могла вполне случиться в недалеком будущем, если ситуация на руднике оставалась бы прежней. Это и окончательно уничтоженные ледники, и отравленные реки, и исчезнувшая фауна, и так далее и тому подобное. Можно даже не сомневаться, что после этого жизнь в Кыргызстане станет, практически, невозможной.

По этой причине очень даже немаловажно, что с введением временного внешнего управления сегодня большое внимание стало уделяться вопросам охраны окружающей среды и экологии, что имеет огромное значение для страны. Ведь в основном именно по экологическому ущербу Кыргызстан понес огромные потери. Достаточно вспомнить только ледники Лысый и Давыдов, не говоря уже о других нарушениях канадцев.

Так, на сегодняшний день продолжается работа по проекту вторичной переработки хвостов в целях извлечения золота из жидкой и твердой фаз, что потребует привлечение дополнительных средств, в том числе и запуск небольшого цеха выщелачивания золота.

"В целях рационального использования имеющихся ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, разрабатывается план использования карьерных вод для технологических нужд золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) после фильтрации и дополнительной очистки. По предварительным расчетам вода из карьера может обеспечить 80-85% подачи воды. При достижении использования 80% карьерной воды для технологических нужд ЗИФ, вопрос использования оборотной воды отпадёт",- говорится в отчете КГК.

Также компанией проводится углубленный анализ всей имеющейся информации с целью снижения уменьшения воздействия на окружающую среду.

"Прорабатывается изменение стратегии разработки месторождения, которая будет включать в себя проект перехода на подземный способ разработки на основе разработанного в будущем ТЭО. Для повышения надежности и перевода ресурсов из категории "доказанных" и "вероятных" потребуется дополнительное геологоразведочное и геотехническое бурение. В июне 2021 года Компания собирается объявить о приеме коммерческих предложений на проведение геологоразведочных работ на руднике "Кумтор" с учетом новых требований к поставщикам услуг", - сообщали в КГК.