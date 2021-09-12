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Россия впервые применила боевые роботы "Платформа-М"

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Россия в ходе учений "Запад-2021" впервые применила дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

Соответствующие мероприятия проходили на военных полигонах в Калининградской области.

"При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что данные роботы также использовались в разведке и проделывании проходов в минных полях, а для сокращения времени поиска целей были задействованы беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост". "Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными", - заверили в Минобороны.

В марте 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA в опубликованной War is Boring колонке перечислил имеющихся в распоряжении российских военных боевых наземных роботов, отметив, что "пока еще мало конкретных намеков на сроки, когда такие машины приступят к активной службе". В списке эксперта значились такие крупные системы, как робот-танк "Уран-9", боевой робот "Соратник", три варианта робототехнического комплекса "Нерехта", универсальный самоходный гусеничный дистанционно-управляемый комплекс "Платформа-М" и робот "Вихрь" на базе БМП-3.

В июне 2014 года пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в совместных учениях Балтийского флота, ВДВ и ВВС России впервые участвуют боевые роботы "Платформа-М" с гранатометами и пулеметом и беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Груша".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406274
Теги:
оружие, Россия, Вооруженные силы
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