Эксперт рассказала, почему в КР боятся использовать контрацептивы

Накануне Всемирного дня контрацепции, который ежегодно отмечается 26 сентября, специалисты ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" и компании "Гедеон Рихтер" организовали встречу, которой подняли один из актуальных сегодня вопросов, почему наши женщины боятся использовать контрацептивы, особенно гормональные, и развенчали несколько наиболее распространенных мифов о них. Их аргументы убедительны и неоспоримы, и к ним следует прислушаться.

Кстати, этот вид контрацептивных средств выдержал испытания временем: первый гормональный контрацептив был разработан чуть более 60 лет назад. С их появлением женщины получили возможность гарантированно защищаться от нежелательной беременности. Но по сей день слово "гормон" вызывает крайне негативное мнение даже у многих врачей, что уж говорить о пациентках. По сей день пациентки опасаются, что после приема оральных контрацептивов станут мужеподобными, толстыми, волосатыми и с сальной кожей. Феномен гормонофобии, к сожалению, судя по словам акушер-гинеколога, кандидата медицинских наук Елизаветы Кан, присутствует среди кыргызстанок.

По ее словам, мифов вокруг контрацепции у нас великое множество.

"Страхи, связанные с применением гормональной контрацепции, зачастую вызваны домыслами и мифами, начало которым было положено ещё при появлении первых гормональных препаратов. Но медицинские разработки компании "Гедеон Рихтер" и других постоянно совершенствуются. И сегодня используются препараты с минимально низкими побочными эффектами, которые не приносят вреда женскому организму. Правильно подобранный гормональный препарат, напротив, способствует сохранению репродуктивного здоровья. И ни один такой препарат не влияет отрицательно на здоровье женщины, если она не назначает его сама себе. Самое важное – это обратиться за рекомендацией к специалисту. Как, кстати, при применении абсолютно любого лекарства", - говорит Елизавета Кан.

"Если препарат выбран врачом правильно, назначен по показаниям и с учетом противопоказаний, принимать его можно даже длительное время, Но при условии, что принимать его надо не от случая к случаю, а строго по рекомендации врача, причем даже в определенное время суток. Прерывистое применение может ослабить защитную функцию препарата от нежелательной беременности", - пояснила доктор Кан.

И не случайно ежегодно Всемирный день контрацепции проходит под девизом "Контрацепция - это ваша жизнь, это ваша ответственность". Цель этой инициативы - максимально повысить осведомленность людей о методах контрацепции, дать возможность молодым людям самостоятельно принимать решения в отношении своего сексуального и репродуктивного здоровья и избегать внеплановой беременности, чтобы не прибегать к абортам.

"И когда говорят, что контрацепция - это методы, якобы провоцирующие аборт, или даже, по сути, это аборт, то это глубокое заблуждение, - развеяла один из мифов известный в нашей стране акушер-гинеколог Елизавета Кан. - Поскольку любой контрацептивный метод, который бы вы ни взяли, создан для того, чтобы противодействовать оплодотворению. То есть не допустить встречи сперматозоида с яйцеклеткой. Иными словами контрацепция - это преднамеренная профилактика беременности".

Как пояснили специалисты, предохраняться необходимо особенно женщинам в течение трех лет после родов, а также многодетным матерям с такими заболеваниями, как анемия, гипертония, с болезнями почек и другими. Женщины этих групп находятся и сами в зоне риска, и у рожденного ими ребенка неизбежно будет масса проблем со здоровьем. Не рожают больные матери здоровых детей!

"В то же время противники контрацепции вещают, что, дескать, после использования контрацептивов женщина лишается возможности забеременеть, что они приводят к бесплодию. Разумеется, все это не имеет никакого отношения к доказательной медицине. Многие контрацептивы, наоборот, используются для того, чтобы создать условия для последующей качественной беременности", - авторитетно заявляет Елизавета Кан.

Существует и еще один миф. Использование гормональных препаратов против нежелательной беременности якобы влечет онкологические заболевания и другие большие проблемы со здоровьем. "Сегодня научно доказано, что большинство гормональных контрацептивов при правильном подборе даже предупреждает онкологические заболевания - рак шейки матки и молочных желез. Но эта информация не стала до сих пор достоянием для широких масс. А о том, что эти средства никак не могут отрицательно повлиять на здоровье при правильном назначении и использовании, я уже говорила", - продолжает доктор Кан.

Однако немало общественных и религиозных деятелей утверждает, что планирование семьи снижает рождаемость и разрушает семейные узы. Как отмечалось на встрече, главный компонент репродуктивного здоровья – это именно планирование семьи, мероприятия, которые позволяют иметь желаемое количество, как особо подчеркнули специалисты, здоровых детей и в то время, когда супруги захотят. И, конечно, это достигается только благодаря методам контрацепции.

Доказательство того, что планирование семьи сохраняет жизнь женщине, лежит, как говорится, на поверхности. Многие женщины, имеющие ограниченный доступ к контрацептивам, подвержены смертельному риску по время беременности и родов. И это факт, не требующий доказательств. В Кыргызстане материнская смертность остается достаточно серьезной проблемой. И связана она не столько с ошибками врачей, как чаще всего у нас считают, сколько с тем, что у женщины не было доступа к контрацепции, что ни она сама, ни ее муж не пользуются ими, а беременеть и рожать ей по состоянию здоровья в это время было нельзя.

Именно крайне маленький интервал между родами - одна из причин смертности женщин во время беременности и родов, осложнений в этот период. Женский организм в течение короткого времени просто не успевает восстановиться после предыдущих родов, как наступают следующая беременность и роды. Интервал между ними должен быть не менее двух-трех лет. Но, судя по статистике, наши женщины беременеют через семь–восемь месяцев. А в придачу у многих из них еще и куча сопутствующих заболеваний. Отсюда и высокая смертность среди детей, которые рождаются уже больными.

Большинство из этих женщин заявляют, что их беременность была нежелательной. Либо у них не было доступа к контрацептивам, либо они не знали о методах контрацепции.

Безусловно, планирование семьи - это право каждого человека. Как, впрочем, и выбор метода контрацепции. Это очень важный аспект. Но самая интимная, самая чувствительная часть нашей жизни, как сексуальные отношения, рождение детей, становится больше частью ограничений в доступности тех же контрацептивов. Хотя в нашей республике, наоборот, необходимо двигать достижения медицинской науки и в области планирования семьи.

Очень важно!

"И еще хотела сказать о средствах экстренной контрацепции, которые можно использовать в течение 72 часов после незащищенного секса либо в случаях насилия. В течение этого времени можно предотвратить заражение инфекциями, передающимися половым путем, ВИЧ–инфекцией, предотвратить нежелательную беременность. Но при этом важно учитывать, что они не предназначены для постоянного применения, поэтому главное правило, которое нужно запомнить: срочная контрацепция - это вынужденная мера, - отметила Елизавета Кан. – Но опять же тут очень важно не назначать препараты самим себе или по совету знакомых, а надо срочно обратиться в ЦСМ".