Благодаря послу в Корее клиника "Химчан" намерена сотрудничать с Бишкеком

Посол Кыргызстана в Республике Корея Динара Кемелова посетила одну из крупнейших клиник "Химчан" и встретилась с ее директором Стефаном Чо.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в обеих странах, обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества, а также выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области здравоохранения.

Посол Динара Кемелова предложила руководству известного медицинского центра осуществлять на территории Кыргызстана проекты в сфере здравоохранения, включая строительство диагностического центра, клиники по суставным заболеваниям и реабилитационные центры.

Корейской стороне также предложено развивать сотрудничество между Национальным центром кардиологии и терапии при Министерстве здравоохранения и социального развития КР и клиникой "Химчан".

Стороны отметили важность сотрудничества в строительстве больниц и обучении медицинских кадров. Посол попросила директора одной из ведущих клиник в Корее рассмотреть возможность в оказании помощи медучреждениям в КР в виде медицинского оборудования.

Клиника "Химчан" является аккредитованной клиникой Министерства здравоохранения Республики Корея. Имеет 8 филиалов внутри страны и 3 больницы общего профиля за границей - в Южно-Сахалинске (Россия), Шардже (ОАЭ) и Бухаре (Узбекистан). Клиника "Химчан" занимает 1-место по качественному и безопасному операционному лечению, в частности, по эндопротезированию суставов. Причем предоставляются услуги на русском языке.