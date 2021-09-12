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Благодаря послу в Корее клиника "Химчан" намерена сотрудничать с Бишкеком

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- Нина Ничипорова
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Посол Кыргызстана в Республике Корея Динара Кемелова посетила одну из крупнейших клиник "Химчан" и встретилась с ее директором Стефаном Чо.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в обеих странах, обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества, а также выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области здравоохранения.

Посол Динара Кемелова предложила руководству известного медицинского центра осуществлять на территории Кыргызстана проекты в сфере здравоохранения, включая строительство диагностического центра, клиники по суставным заболеваниям и реабилитационные центры.

Корейской стороне также предложено развивать сотрудничество между Национальным центром кардиологии и терапии при Министерстве здравоохранения и социального развития КР и клиникой "Химчан".

Стороны отметили важность сотрудничества в строительстве больниц и обучении медицинских кадров. Посол попросила директора одной из ведущих клиник в Корее рассмотреть возможность в оказании помощи медучреждениям в КР в виде медицинского оборудования.

Клиника "Химчан" является аккредитованной клиникой Министерства здравоохранения Республики Корея. Имеет 8 филиалов внутри страны и 3 больницы общего профиля за границей - в Южно-Сахалинске (Россия), Шардже (ОАЭ) и Бухаре (Узбекистан). Клиника "Химчан" занимает 1-место по качественному и безопасному операционному лечению, в частности, по эндопротезированию суставов. Причем предоставляются услуги на русском языке.


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URL: https://www.vb.kg/406284
Теги:
Южная Корея, Бишкек, больница, посол
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