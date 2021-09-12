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Роль судейской этики в повышении доверия к суду обсудили на круглом столе

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- Нина Ничипорова
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На круглом столе Ассоциации судей Кыргызстана, прошедшем в Бишкеке, его участники говорили о повышении роли судьи в обществе, судейской этике.

Как отмечалось, справедливость и неподкупность – это те требования, которые предъявлялись к суду во все времена. А доверие граждан, общества к судебной власти, к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судей имеет первостепенную роль в современном демократическом обществе.

Но поскольку процессы отправления правосудия невозможны в нашей стране без участия адвокатов, то и они были приглашены на обсуждении этих актуальных тем. Как подчеркивалось на встрече, такие категории этики, как справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство и честь, обязательны в деятельности всех участников процессов по отправлению правосудия.

Своей точкой зрения по актуальным проблемам отправления правосудия на круглом столе поделились представители судейского корпуса, адвокатуры, партнерских и международных организаций, депутаты ЖК.

Как отметила исполнительный директор ОО "Ассоциация судей КР" Майрам Оморова, деятельность Ассоциации судей направлена на повышение независимости судей как основного требования отправления правосудия и гарантий прав и свобод человека, на повышение социально-правовой защищенности самих судей.

"Поскольку уставные обязательства общественного объединения идут в унисон с задачами, стоящими перед органом судейского самоуправления, и направлены на улучшение деятельности судебной системы в целом, призываю всех коллег принять активное участие в деятельности ассоциации, что позволит ей активно участвовать в процессе реформирования судебной системы. Тем самым способствовать её эффективному развитию, повышению независимости судей, и, как следствие, - защите прав и свобод человека", - сказала председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова.


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URL: https://www.vb.kg/406289
Теги:
Верховный суд, Бишкек, независимое государство, адвокат
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