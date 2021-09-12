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В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополчением и талибами

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Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.

"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - указал собеседник агентства, добавив, что в настоящий момент столкновения еще продолжаются.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в соседней с Багланом северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

12 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что с захватом Панджшера вся территория Афганистана перешла под контроль радикалов. В свою очередь Масуд заявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.


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URL: https://www.vb.kg/406292
Теги:
Афганистан, талибы
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