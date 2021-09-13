В Баткенской области столкнулись автомобили, два человека погибли

В Кыргызстане на трассе Исфана-Кайрагач в Лейлекском районе столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

ДТП произошло на 13 километре трассы. Honda Stepwgn и Honda Fit. В результате аварии двое мужчин погибли (H.A., 1991 г.р .; M.T., 1978 г.р.), и семь человек (двое мужчин: Х.A., 1991, И.М. 2012 г.р.; четверо женщин: А.С. 1965 г.р. Т.О. 1960 г.р. А.Ж. 1995 г.р. Б.Ч. 1984 г.р. и девочка И.А. 2015 г.р.) получили различные травмы.

Трое спасателей из Управления по чрезвычайным ситуациям Лейлекского района были вызваны на место происшествия. Они вытащили тело погибших и передали милиции. Пострадавшие были доставлены в Сулюктинскую городскую больницу на машине скорой помощи.