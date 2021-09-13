"Оперативность и достоверность данных – главные задачи Нацстаткома"

Более 4 млрд первичных данных в настоящее время ежегодно обрабатывает Национальный статистический комитет. Как используются эти данные и, в целом, для чего нужна статистика, в интервью с председателем Национального статистического комитета Саматом Насирдиновым.

Самат Насирдинович, можете рассказать о положении дел в сфере статистики на сегодняшний день, о задачах, которые решает НСК?

Прежде всего, для понимания давайте уточним, что такое статистика. Статистика происходит от латинского слова "статус", что означает реальное положение дел. То есть, основной задачей Национального статистического комитета является отображение реального состояния дел в экономике, социальной сфере, демографии, экологии и предоставление соответствующей информации пользователям. Руководителям, принимающим решения, всегда нужны качественные и своевременные данные, цифры, на основе которых должны приниматься правильные решения, затрагивающие напрямую экономическое и социальное положение административных территорий, жителей нашей страны. Поэтому, хочу особо подчеркнуть, что представление руководящим органам объективной, беспристрастной и своевременной информации для выработки соответствующей политики и принятия обоснованных решений, является краеугольной задачей официальной статистики.

В советское время статистика являлась инструментом Госплана, функционировали центральное статистическое и контрольно-ревизионное управления (нынешняя Счетная палата). До 1991 года статистика работала в условиях плановой экономики, когда всем хозяйствующим субъектам спускался план и они представляли статорганам отчет о его выполнении. После 1991 года, обретения независимости, мы перешли к рыночной экономике, и статистическая отрасль переформатировала свою работу под новые реалии и требования. Например, часть статистических данных стала формироваться уже на основе выборочных обследований.

К сожалению, при этом на протяжении последних 30 лет статистике не уделялось должного внимания, особенно в плане финансирования системы. Мы столкнулись с очень большой проблемой в последние годы, когда под эгидой цифровой трансформации многие государственные органы при создании автоматизированных информационных систем не всегда уделяли первоочередное внимание обеспечению качества данных, применению общепринятых единых стандартов, классификаций и терминологии.

Вторая проблема - предоставление недостоверной информации некоторыми поставщиками данных, а именно, искусственно завышенные или заниженные показатели, что, в конечном итоге, приводило к неэффективному использованию бюджетных средств.

Проанализировав работу за прошлые годы, сегодня мы делаем упор на обеспечение качества и достоверности предоставляемых данных, поскольку от этого зависит правильность принимаемых решений. Национальный статистический комитет в полной мере понимает свою ответственность в области обеспечения качества данных и должен значительно усилить свою работу как координатора системы управления данными.

Как вы планируете повышать качество и достоверность данных?

Как осуществляется сбор данных? Сначала на уровне айыл окмоту, затем районов, областей, но окончательную обработку, анализ и распространение статистических данных осуществляет Национальный статистический комитет.

Однако, немалая часть проблем, связанных с обеспечением достоверности данных, заключается в том, что уже на уровне органов местного самоуправления, то есть айыл окмоту, имеется вероятность искажения данных, поэтому реформа статистики начнется на уровне регионов. Сегодня в каждом айыл окмоту предусмотрена штатная единица экономиста-статистика по делегированным полномочиям, то есть специалиста назначают местные власти, а его труд оплачиваем мы. Но этот механизм пока не дает нужного результата.

Опять же на уровне регионов существует непонимание значимости достоверности данных при принятии управленческих решений. Многие решения принимаются по политическим, эмоциональным мотивам, интуитивно, а иногда, исходя из родственных и иных отношений, хотя использование достоверных статистических данных может принести гораздо больший эффект. К примеру, при принятии решения о строительстве детского сада в том или ином селе не учли статистические данные. В результате, детсад строят условно на 100 детей, а по данным статистики фактическая потребность в дошкольном учреждении в этом селе составляет всего 30 детей. Получается, строительство идет, хотя всем понятно, что здание будет загружено не полностью, а в соседнем селе проживают 150 детей и детский сад был бы там нужнее.

Здесь мы говорим о том, чтобы статистика не просто собирала бы данные, но и помогала решению еще одной функции – прогнозированию и моделированию. Это когда при наличии определенных показателей, можно было бы сформировать несколько сценариев развития на уровне местного сообщества, чтобы руководитель смог принять максимально верное решение. Например, если айыл окмоту потратит 5 миллионов сомов на ирригационную систему, приведет ли это к улучшению продовольственной безопасности района? А если после создания ирригационной системы не окажется нужной техники для обработки земли и так далее?

Именно поэтому в настоящее время основная задача Нацстаткома – выстраивание архитектуры управления данными. Мы работаем над платформой, которая позволит обеспечить не только сбор, обработку и анализ данных, но и мониторинг деятельности исполнительных органов. То есть, например, сможем предоставлять руководителю фактические данные для проведения анализа эффективности использования бюджетных средств. К сожалению, у нас сегодня нет такой системы, которая содержала бы развернутый цикл показателей для принятия решения. Чтобы не было такой ситуации, когда деньги выделены, тендер объявлен, а потом руководителя сменили, все забылось и выделенные средства вообще забрали как неиспользованные.

Система мониторинга в будущем должна содержать индикаторы в долговременной динамике, которые позволят увидеть и определить тенденцию развития или ход исполнения решений. В таком случае, любой пришедший на смену руководитель сможет реально оценить ситуацию в регионе и продолжить начатое предшественником дело.

Как будет внедряться эта платформа?

Мы уже провели переговоры с донорами. По результатам переговоров нами планируется запустить пилотный проект на примере одного района, в котором к данной платформе будут подключены органы местного самоуправления, а также другие автоматизированные информационные системы министерств и ведомств, учреждений, включая АИС "Санарип Аймак".

Как это будет выглядеть? Планируется, что у каждого руководителя органа местного самоуправления будет электронный личный кабинет, в котором он сможет увидеть реальную картину по своему айылному аймаку: каков размер бюджета, поступления средств, на что они потрачены, кто занимается экономической деятельностью на территории этого аймака и сколько налогов перечисляется и так далее.

В этом личном кабинете руководителя предполагается также наличие интерактивных карт, которые будут отображать, например, сколько у него пастбищ, сколько голов скота, может ли он содержать такое поголовье скота, исходя из площади пастбищ и в целом имеющейся кормовой базы. Должен отметить, что эта платформа в какой-то степени уже есть, но она требует доработки и пилотирования. Все это будет способствовать правильному принятию решений уже на уровне айылного аймака.

Если честно, гражданам зачастую сложно понять, как формируются статданные. Отсюда можно услышать нарекания, мол, цифры недостоверные.

Да, я понимаю, что обычным пользователям трудно понять, из чего складывается тот или иной показатель. Должен отметить, что Нацстатком в практической деятельности руководствуется методологией расчетов, используемой в международной практике и адаптированной к нашим условиям. И для улучшения понимания статистических данных Нацстатком регулярно проводит семинары, тренинги и другие мероприятия, способствующие повышению статистической грамотности. Кроме того, все публикации Нацстаткома, предлагаемые широкому кругу пользователей, содержат разъяснения к методике их расчета в доступной форме. Есть такой термин "user friendly", или статистика дружественная пользователю, то есть, это интерфейс, понятный каждому.

Нацстатком работает также и над тем, чтобы каждый посетитель нашего сайта смог легко получить любые данные, отчеты, статистические сборники и другие публикации. Больший упор при этом делается на визуализацию - графики, рисунки, таблицы, что позволит наглядно понять и оценить динамику показателей, как складывались те или иные цифры. В общем, мы стремимся к тому, чтобы статистика стала понятной пользователю: от профессионала до студента.

Кроме того, наша вторая задача – это своевременность и актуальность: Нацстатком должен сократить сроки разработки и обработки данных. Ежегодно НСК обрабатывает более 4 миллиардов данных и осуществляет производство около 25 тысяч статистических работ. Пандемия как никогда показала, что традиционная статистика, которая имеет установленные сроки расчетов, не справлялась с оперативным представлением данных для принятия своевременных (быстрых) решений. Мы понимаем, что назрела необходимость проанализировать и пересмотреть традиционные подходы в сборе и обработке статистических данных и рассмотреть использование новых подходов и новых участников - производителей официальной статистики.

В связи с этим, перед мировой статистикой и перед нами встала задача по формированию механизмов, позволяющих оперативно подготовить, подтвердить или опровергнуть те или иные данные. Это направление получило название "экспериментальная статистика" и мы уже начали внедрять эти принципы в своей работе.

Оперативность, доступность и достоверность данных - вот те главные задачи и цели, которых Национальный статистический комитет намерен достичь в ближайшие годы.