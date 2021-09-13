В Бишкеке хотят открыть штаб-квартиру Тюркского инвестиционного фонда

На 10-м совещании министров экономики ССТГ в Баку страны сотрудничества тюркоязычных государств обсуждают создание Тюркского инвестиционного фонда.

Министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров поддержал инициативу. По его словам, такой фонд нужен, прежде всего, для поддержки проектов в сфере предпринимательства, инноваций, регионального развития, внедрения электронной коммерции и инновационных цифровых технологий стран Тюркоязычного совета.

По итогам Совещания состоялся Бизнес-форум, в рамках которого представители бизнеса стран ССТГ провели дискуссии по наиболее актуальным вопросам многостороннего сотрудничества, а также В2В встречи в сферах строительства, сельского хозяйства и продовольствия, возобновляемых источников энергии, легкой промышленности, добычи полезных ископаемых, туризма и электронной коммерции.

СПРАВКА

Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Членами ССТГ в настоящее время являются Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан. Венгрия имеет в ССТГ статус наблюдателя.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – крупная международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.