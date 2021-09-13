Владимир Путин прилетает с официальным визитом в Душанбе

По приглашению Эмомали Рахмона 15 сентября президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщает МИД Республики Таджикистан.

В Душанбе главы государств проведут переговоры в формате "тет-а-тет" и в расширенном составе с участием делегаций.

По итогам переговоров планируется подписание свыше двух десятков новых документов, которые будут способствовать делу дальнейшего укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Президенты Таджикистана и России также примут участие в виртуальной церемонии закладки фундамента пяти школ с русским языком обучения в городах Душанбе, Худжанд, Куляб, Бохтар и Турсунзода.

Источник: [urlhttps://asiaplustj.info/]asiaplustj.info[/url]