KOICA выделяет $5 млн на проект по кибербезопасности в Кыргызстане

KOICA профинансирует проект по кибербезопасности в Кыргызстане, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Госкомитет нацбезопасности подписал Протокол обсуждения по реализации грантового проекта "Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) в Кыргызской Республике" с Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA).

На церемонии приняли участие председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев Камчыбек, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике г-н Ли Вонджэ и директор представительства KOICA в Кыргызстане г-н Ли Джонгсу.

Проект "Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) в Кыргызской Республике" направлен на укрепление состояния кибербезопасности страны.

В рамках проекта KOICA планируется создание самого центра SOC, предоставление оборудования и программного обеспечения, развертывание решений по защите кибербезопасности государственных органов и развитие человеческого потенциала.

Длительность реализации проекта составит 5 лет (2021-2025). Объем средств на реализацию данного проекта - 5 млн долларов США.