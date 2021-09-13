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Поступление прямых иностранных инвестиций в КР увеличилось в два раза

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- Нина Ничипорова
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Приток прямых иностранных инвестиций в январе-июне 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился в два раза и составил более 321 млн. долларов США.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 97 процентов) направлен на предприятия геологоразведки, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу финансового посредничества и страхования, информации и связи, а также оптовой и розничной торговли. Объем инвестиций, направленный в геологоразведку, увеличился в 3,9 раза, на предприятия обрабатывающих производств – в 1,5 раза, добычи полезных ископаемых – в 5 раз, информации и связи – на 27,8 процента, оптовой и розничной торговли – на 30 процентов. Но в сферу финансового посредничества и страхования, напротив, инвестиции снизились на 12,6 процента.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем-июнем 2020 года увеличились в два раза в основном за счет их роста из Германии, Кипра, Великобритании, Турции, Китая, Швейцарии и Нидерландов.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (31,8 процента), Турцию (19,3 процента), Нидерланды (11,4 процента) и Великобританию (10,1 процента).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с январем-июнем 2020 года увеличились в 1,8 раза в основном за счет их роста из Азербайджана, России и Казахстана.

По сравнению с I полугодием 2020 года объемы поступления прямых иностранных инвестиций увеличились в предприятия Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Чуйской областей и Бишкека.

Отток прямых иностранных инвестиций в январе-июне 2021 года в сравнении с январем-июнем 2020 года сократился на 9,2 процента и составил 548,2 млн. долларов. Пока отток превысил уровень притока на 227 млн. долларов.

Основной отток прямых иностранных инвестиций (около 93 процентов) наблюдался из предприятий обрабатывающих производств, сферы геологоразведки и добычи полезных ископаемых. За I полугодие т.г. в общем объеме оттока прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходился на предприятия Иссык-Кульской области – около 50 процентов, Чуйской – более 19 процентов, Джалал-Абадской – более 12 процентов и г. Бишкек – около 18 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/406305
Теги:
инвестиции, Россия, СНГ, доллар, Кыргызстан
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