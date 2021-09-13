Иссык-Куль передал эстафету Бишкеку (фото)

В минувшее воскресенье в столичном Ботаническом саду имени Энвера Гареева прошел легкоатлетический кросс, посвященный завершившимся в Чолпон-Ате XX Международным Иссык-Кульским играм. В забегах на 3 и 5 километров приняли участие почти сто активных сторонников здорового образа жизни. Мероприятия провели руководители городского клуба любителей бега "Алмаз" Михаил Дунаев и Василий Вавильченков.

Михаил Дунаев рассказал нашему корреспонденту: "Далеко не все наши подопечные смогли поехать по разным причинам на Иссык-Кульские игры, но такое событие мы не могли пропустить. Поэтому и организовали кросс по аллеям городского Ботсада. Организатор Игр - председатель Республиканского Совета добровольно-спортивного общества профсоюзов Владимир Лецкий выдал нам медали и почетные грамоты для победителей и призеров забегов. Скажу больше: наше мероприятие официально вошло в программу Иссык - Кульских игр. И ничего в этом удивительного нет. Олимпиады часто проходят в разных городах одной и той же страны.Так что мы действуем согласно всем законам олимпийского движения".

Спортивный клуб "Алмаз" - уникальная организация. Он был создан в начале 80-х годов на стадионе "Сельмашевец". Рабочие завода Сельхозмашиностроения имени Михаила Фрунзе почти каждый день проводили тренировки, а в выходные участвовали в различных соревнованиях среди производственных коллективов города и республики. Однажды, Михаил Дунаев подсчитал, что легкоатлетическую школу "Алмаза" за все время его существования прошли более 50 тысяч человек.

После 1991 года клуб стал независимым спортивно-общественным объединением.Михаил Дунаев со-товарищи как-то умудряются изыскивать средства для награждения своих подопечных и проведения обучающих тренировок. В кроссах "Алмаза" не редко принимают участие даже члены сборной Кыргызстана по легкой атлетике.

..Преподаватель физкультуры столичной СШ №96 Руслан Асылбеков привел на кросс, посвященный Иссык-Кульским Играм, пятерых своих подопечных. "Это мои самые способные ученики, уверен, в будущем, они станут лучшими бегунами республики, заявил физрук корреспонденту VB.KG.- К примеру, Ануар Бектурганова уже сейчас побеждает в школьных спартакиадах. Хорошие результаты для своего возраста показывают также Адина Турдубек кызы и Бообек Мамытбеков. Забегая вперед скажем, именно эти трое бегунов из СШ №96 и стали победителями прошедшего кросса среди самых юных бегунов.

А вот среди ветеранов победила пенсионерка Бурул Макеева. Она два года занимается оздоровительном бегом, но для своего возраста показывает весьма впечатляющие результаты. "Можете мне не верить, - сообщила Бурул Макеева, - но благодаря бегу, я забыла о болях в суставах, нормализовалась давление. Нужно было бы еще в молодости заниматься бегом, тогда бы я точно до 100 лет смогла бы прожить без проблем".

Успешно выступил на прошедшем кроссе 58-летний предприниматель Болот Тилебалдиев со своим 9-летним племянников Айдаром Жиргалбековым. "Сам я спортом занимаюсь 20 лет, - сообщил бегун-любитель,-поэтому решил заняться и оздоровлением родственников. Айдарчик охотно вместе со мной преодолевает километр за километром. Из него тоже неплохой спортсмен получится".

А совсем недавно в клубе любителей бега "Алмаз" появилось новое неофициальное направление: спортивная ходьба. Продвинутые участники этого общественного объединения вычитали в Интернете, что ходьба для лиц среднего и старшего возраста намного полезнее бега. Возглавил это направление известный в нашем городе теперь уже бывший бегун-любитель Сергей Сячин. "Число ходоков в нашем клубе увеличиваются каждый месяц, - не без гордости заявил этот энтузиаст.- Будем и дальше работать в этом направлении".

Сейчас в нашем городе появилось много желающих проводить массовые легкоатлетические соревнования. Почти каждый месяц проводятся марафоны, полумарафоны , - и это здорово. Но "Алмаз" все равно выгодно отличается от своих конкурентов. В этом клубе кроссы проводятся регулярно: каждую неделю. А главное условие укрепление здоровья - РЕГУЛЯРНЫЕ занятия бегом и спортивной ходьбой.