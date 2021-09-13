В Липецкой области осудят мигрантку из КР за взятку полицейскому

Женщина предложила правоохранителю четыре с половиной тысячи рублей, пишет "Комсомольская правда".

Расследование уголовного дела в отношении 49-летней уроженки Кыргызстана завершено. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки и фиктивной регистрации иностранцев.

По данным следствия, 23 апреля обвиняемая была в кабинете правоохранителя, ее допрашивали по делу о незаконной прописке. В этот момент она попыталась дать дознавателю четыре с половиной тысячи рублей, чтобы избежать наказания. Но майор полиции от денег отказалась и сообщила о случившемся в следственные органы.

Женщина вину не признала, однако доказательств хватило, чтобы направить дело в суд. За такое преступление ей грозит штраф в 200 тысяч или в размере зарплаты или иного дохода за три месяца. Также статья предусматривает год исправительных работ, либо ограничение свободы на два года, либо лишение свободы на год.