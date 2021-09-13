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В Липецкой области осудят мигрантку из КР за взятку полицейскому

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- Александра Василькова
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Женщина предложила правоохранителю четыре с половиной тысячи рублей, пишет "Комсомольская правда".

Расследование уголовного дела в отношении 49-летней уроженки Кыргызстана завершено. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки и фиктивной регистрации иностранцев.

По данным следствия, 23 апреля обвиняемая была в кабинете правоохранителя, ее допрашивали по делу о незаконной прописке. В этот момент она попыталась дать дознавателю четыре с половиной тысячи рублей, чтобы избежать наказания. Но майор полиции от денег отказалась и сообщила о случившемся в следственные органы.

Женщина вину не признала, однако доказательств хватило, чтобы направить дело в суд. За такое преступление ей грозит штраф в 200 тысяч или в размере зарплаты или иного дохода за три месяца. Также статья предусматривает год исправительных работ, либо ограничение свободы на два года, либо лишение свободы на год.


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URL: https://www.vb.kg/406315
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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