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Кыргызстан успешно решает проблему правовой безграмотности населения

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстан успешнее всех стран СНГ справляется с проблемой правовой безграмотности населения. Как сообщили в Министерстве юстиции КР, это очень важная проблема для каждого государства, поскольку она напрямую связана с защитой прав и интересов его граждан.

У многих, особенно социально незащищенных людей, нет представления о том, как действовать в той или иной сложной жизненной ситуации. Многие не знают, что государство готово им помогать, - и в результате нередко оказываются жертвами недобросовестных людей и компаний. И ранее, как рассказали VB.KG правозащитники, они сталкивались с такими примерами чуть ли не ежедневно. Поэтому и было решено разработать проект о правовом информировании и просвещении жителей в регионах.

"Если люди будут знать, что юридическую помощь можно получить бесплатно, они смогут противостоять недобросовестным людям, пользующимся чужой наивностью", - отметили в Минюсте КР.

В рамках проекта ПРООН "К устойчивому доступу к правосудию в Кыргызской Республике", реализуемого при финансовой поддержке МИД Финляндии, Министерству юстиции были переданы два микроавтобуса Nissan. И теперь уже почти пять лет "Автобусы солидарности" колесят по Кыргызстану, оказывая людям бесплатную юридическую помощь.

В составе мобильных групп, помимо сотрудников органов юстиции, - представители Социального фонда КР, Государственной регистрационной службы, адвокаты, включенные в Государственный реестр по оказанию квалифицированной юридической помощи, и другие специалисты.

Правовая и консультативная помощь оказывается в основном по вопросам, касающимся оформления движимого и недвижимого имущества, документов по инвалидности, получения пособий и алиментов, пенсионного обеспечения, порядка обращений в суд, разрешения семейных, наследственных, земельных, имущественных и трудовых споров, а также получения удостоверяющих документов (свидетельство о рождении, паспорт). Ежегодно количество сельчан, пользующихся консультациями квалифицированных специалистов, растет и превысило три с лишним тысячи в прошлом году. В этом однозначно будет больше, считают в Министерстве юстиции.

"Иногда нам звонят и говорят: "Спасибо большое, потому что мы теперь знаем, на что мы имеем право. И когда нам говорят: "Не положено". А мы отвечаем: "Вот памятка, вот ссылка на закон. Как это нам не положено?" И разговор с человеком уже идет в несколько другом ключе", - рассказывают адвокаты "Автобуса солидарности".


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URL: https://www.vb.kg/406317
Теги:
Министерство юстиции, ПРООН, права человека, правозащитники, Кыргызстан
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