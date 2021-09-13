Погода
$ 84.67 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В Бишкеке простились с телеведущим Алексеем Филатовым

553  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке, сегодня, 13 сентября простились с телеведущим Алексеем Филатовым.

Его похоронили на восточном кладбище села Восток в районе ГЭС-5.

Журналист и телеведущий Алексей Филатов скончался в ночь на 12 сентября в инфекционной больнице. У него была диагностирована пневмония. Девятого сентября Алексей попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили друзья и коллеги Алексея, у него осталась одна мама, у которой он был единственным сыном.

Многих пользователей социальных сетей поразил последний пост Филатова, который он опубликовал 23 августа. В нем он размышлял о быстротечности жизни.

"Когда-нибудь ты задумаешься о своей̆ единственной̆ жизни. Ты поимешь, как быстро бежит время, ты вздрогнешь, но ничего опять не сделаешь.

Тебе сейчас 15? 20? Оу, или тебе 28? Ничего! Просто прочти. В сутках 24 часа. Каждый̆ день начинается с прекрасных лучей солнышка в твоем окошке. Но ты опять ноешь, что сейчас тебе придется идти в школу, в колледж, на работу.

Очнись, солнышко. Один раз в жизни ты будешь учиться в школе. Всего лишь один раз в жизни ты будешь беззаботно относиться к вещам, которые потом будут иметь огромный смысл и оказывать довольно большое влияние на тебя и окружающих.

Смех. Первая влюбленность. Радость. Встречи. Прогул урока. Вечер. Лето. Куда летит твоя жизнь? Задумайся. Цени моменты. Проживая все моменты, будто ты никогда себя так не чувствовал. Потому что всего лишь один раз в жизни тебе будет 15, 20…", - написал Алексей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406318
Теги:
Алексей Филатов, Ассоль Молдокматова, похороны, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  