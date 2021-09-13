В Бишкеке простились с телеведущим Алексеем Филатовым

В Бишкеке, сегодня, 13 сентября простились с телеведущим Алексеем Филатовым.

Его похоронили на восточном кладбище села Восток в районе ГЭС-5.

Журналист и телеведущий Алексей Филатов скончался в ночь на 12 сентября в инфекционной больнице. У него была диагностирована пневмония. Девятого сентября Алексей попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили друзья и коллеги Алексея, у него осталась одна мама, у которой он был единственным сыном.

Многих пользователей социальных сетей поразил последний пост Филатова, который он опубликовал 23 августа. В нем он размышлял о быстротечности жизни.

"Когда-нибудь ты задумаешься о своей̆ единственной̆ жизни. Ты поимешь, как быстро бежит время, ты вздрогнешь, но ничего опять не сделаешь.

Тебе сейчас 15? 20? Оу, или тебе 28? Ничего! Просто прочти. В сутках 24 часа. Каждый̆ день начинается с прекрасных лучей солнышка в твоем окошке. Но ты опять ноешь, что сейчас тебе придется идти в школу, в колледж, на работу.

Очнись, солнышко. Один раз в жизни ты будешь учиться в школе. Всего лишь один раз в жизни ты будешь беззаботно относиться к вещам, которые потом будут иметь огромный смысл и оказывать довольно большое влияние на тебя и окружающих.

Смех. Первая влюбленность. Радость. Встречи. Прогул урока. Вечер. Лето. Куда летит твоя жизнь? Задумайся. Цени моменты. Проживая все моменты, будто ты никогда себя так не чувствовал. Потому что всего лишь один раз в жизни тебе будет 15, 20…", - написал Алексей.