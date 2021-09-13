Родителям не запрещено приходить на торжественные линейки 15 сентября

В Бишкеке официального запрета на присутствие родителей на торжественных линейках в школах 15 сентября - нет. Об этом сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

- По гигиеническому алгоритму прописано, что когда взрослые приводят детей в садики или в школы, они не должны заходить внутрь, и должны соблюдать дистанцию при приводе ребенка. Но официального запрета или ограничения на присутствие родителей именно на торжественных линейках нет. Особенно у первоклассников, все-таки дети маленькие, и им контроль нужен. Единственная большая просьба – "не кучковаться" и соблюдать в максимальной мере санитарные требования. Поскольку школы переуплотнены, мы не можем обеспечить дистанцию, поэтому просим родителей не заходить в школу.