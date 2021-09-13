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Родителям не запрещено приходить на торжественные линейки 15 сентября

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- Н Крайнова
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В Бишкеке официального запрета на присутствие родителей на торжественных линейках в школах 15 сентября - нет. Об этом сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

- По гигиеническому алгоритму прописано, что когда взрослые приводят детей в садики или в школы, они не должны заходить внутрь, и должны соблюдать дистанцию при приводе ребенка. Но официального запрета или ограничения на присутствие родителей именно на торжественных линейках нет. Особенно у первоклассников, все-таки дети маленькие, и им контроль нужен. Единственная большая просьба – "не кучковаться" и соблюдать в максимальной мере санитарные требования. Поскольку школы переуплотнены, мы не можем обеспечить дистанцию, поэтому просим родителей не заходить в школу.


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URL: https://www.vb.kg/406322
Теги:
образование, школа, Бишкек, Кыргызстан, Виктория Мозгачева
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