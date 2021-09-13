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В Бишкеке открывается третий "Молодежный дом" для детей-сирот

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- Оксана Гут
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В Бишкеке появился еще один дом для детей-сирот с дальнейшим социальным сопровождением. Об этом VB.KG сообщил руководитель общественного фонда "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев.

Торжественное открытие нового третьего "Молодежного дома" (Центральный) состоится завтра в столице по ул. Кубинская. Помещение передала фонду безвозмездно Евангелическо-Лютеранская Церковь в КР. В доме будут проживать 18 человек.

Такие "Молодежные дома" созданы для выпускников детских домов-интернатов, для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей с целью дальнейшего социального сопровождения.

"В социальное сопровождение входит: предоставление бесплатного жилья и 3-х разового питания в период участия в проекте (1-2 года), зачисление в учебное заведение (вечерняя школа, профессиональный лицей, колледж, ВУЗ), постановка на учет в поликлинику, обучение основам правовой грамотности, обучение элементам самообслуживания (стирка белья, уборка дома, приготовление пищи, ведение хозяйства и денежных расходов) и прочее", - рассказал Беляев.

Церемония открытия пройдет совместно с Общественным благотворительным фондом "Волд Шейло". С ним заключен договор на дальнейшее спонсорское и партнерское сопровождение.


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URL: https://www.vb.kg/406323
Теги:
благотворительность, приют, сироты, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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