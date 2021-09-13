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РФ поможет союзникам в нейтрализации рисков из Афганистана

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- Евгений Денисенко
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"Риски и опасности в регионе (где находится Афганистан – VB.KG) были всегда. Главная задача тех объединений, которые созданы Российской Федерацией, нашими соседями, партнёрами и ОДКБ, ШОС, как раз и заключается в том, чтобы эти риски нейтрализовать", считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он заявил в ходе форума современной журналистики "Вся Россия – 2021", проходившего в Сочи.

"С талибами у нас не прерывался диалог уже несколько лет, - сообщил глава МИД РФ. -Далеко не мы одни, американцы, европейцы, китайцы и другие страны региона тоже с ним разговаривали. Мы основывались на прочной основе резолюций Совета Безопасности ООН, которые прямо предписывают решать афганскую проблему через диалог всех афганских политических, этнических сил, каковой является и Движение талибов. Примерно 40-45% населения страны пуштуны. Очевидно, что решить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе пуштунов, узбеков, хазарейцев, таджиков".

"Мы, - продолжил Лавров, - услышали и поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным, что у них нет никаких намерений создавать проблемы своим соседям, в том числе, странам Центральной Азии. У них нет планов вторгаться на их территорию, они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана ещё остаются: ИГИЛ, отряды "Аль-Каиды". Это намерение пока ничем не было опровергнуто".

По словам Лаврова, Россия с "центральноазиатскими соседями" ведет плотную работу. Состоялся в виртуальном режиме саммит "ОДКБ плюс Узбекистан". Узбекистан не входит в ОДКБ, но президент Шавкат Мирзиёев к саммиту присоединился. "У нас есть контакты по линии военных, была проведена серия учений в Таджикистане с участием наших узбекских коллег. "Держим порох сухим". Сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию наших союзников. Делаем всё, чтобы быть готовыми к такой ситуации". - подчеркнул глава внешнеполитического ведоства России

Параллельно, отметил Лавров, проводятся многочисленные конференции, которые "возвышают голос в пользу мирного урегулирования", "за инклюзивный политический процесс, безопасность, недопущение сохранения на территории Афганистана "очагов терроризма", наркотрафика.

"Есть и другие вопросы, которые необходимо решать: права женщин, девочек, - упомянул Сергей Лавров. - Но на данном этапе стабильность региона для нас абсолютно безальтернативный приоритет. В Совете Безопасности ООН эта тема обсуждается. Сейчас там рассматриваются параметры продления Миссии ООН по содействию Афганистану. Она там находится с 2002 года, в новых условиях решено её сохранить. Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины, дети - уехали. "Боеспособный" коллектив. Они полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнёрами".

Отвечая на вопрос, будет ли Талибан признан мировым сообществом, Сергей Лавров сказал: "Сейчас все говорят о том, что с Талибаном надо иметь отношения, включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны (чего мы не делали). Ряд других стран тоже оставил там свои дипломатические представительства. Разговаривать с Талибаном неизбежно придется (и уже приходится) практически всем. В зависимости от того, как Талибан будет выполнять свои заявленные цели и принципы, думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле".


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URL: https://www.vb.kg/406327
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, Талибан, Кыргызстан, ОДКБ, ООН, ШОС
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