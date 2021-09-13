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Бишкекский спортсмен Калыс Нурланбек уулу взял золото на Играх стран СНГ

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- Оксана Гут
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Член сборной команды Кыргызской Республики по каратэ, воспитанник СДЮШОР Октябрьского района при управлении ФК и спорта Калыс Нурланбек уулу завоевал золотую медаль Игр СНГ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Калыс Нурланбек уулу выступал в весовой категории 67 кг. Его тренером является Дуйшеев Бакыт.

Игры стран СНГ проходили в городе Казань (Татарстан) с 4 по 11 сентября.

Справка: На Игры заявлено порядка 1600 участников, из них более 1100 спортсменов (в возрасте от 14 до 23 лет) из 9 стран СНГ.

Игры проводятся в целях укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами и практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран Содружества Независимых Государств.

Организатором первых Игр стран СНГ выступает Министерство спорта РФ, исполнительной организацией является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".


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URL: https://www.vb.kg/406328
Теги:
награда, СНГ, спорт, турнир, Бишкек, Кыргызстан
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