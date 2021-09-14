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"Дордой" выходит в лидеры

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- Вячеслав Аникин
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В минувшее воскресенье лидер чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги "Алга" (Бишкек) уступила на своем поле столичному "Дордою" со счетом 1:2 и опустилась на второе место в турнирной таблице.

Дордоевцы более активно начали этот матч. Чувствовалось по всему, что они явно недовольны своим турнирным положением, считают эту ситуацию досадным недоразумением. Уже на 12-й минуте встречи многократный чемпион страны поразил ворота многоопытного голкипера "Алги" Павла Матяша. Хавбек "Дордоя" Кайрат Жыргалбек уулу оказался в нужном месте в нужное время у ворот соперника, и его удар был неотразим.

Алгинцы также не хотели выглядеть робкими статистами в этом поединке робкими статистами. Впервые в своей новейшей истории они поднялись на первое место в турнирной таблице и потому не горели желанием сдвинуться на второе место. Вот и после пропущенного гола они побежали к воротам "Дордоя" и пытались перехватить инициативу, но в результате заработали только 11-метровый штрафной удар. Однако, этот шанс подопечные Валерия Березовского успешно запороли. Вратарь "Дордоя" Кутман Кадырбеков не позволил сопернику сравнять счет.

А через несколько минут алгинцы ошиблись в своей штрафной площадке, забыли о Кайрате Жыргалбеке уулу и тот мастерски замкнул передачу мяча с фланга. 2:0!

Во втором тайме футболисты "Алги" действовали на поле намного лучше. Им удавались длинные передачи мяча в штрафную площадь соперника, алгинцы завладели территориальным преимуществом, но их атаки особой "зубастостью" не отличались. Лиши два раза пришлось Кутману Кадырбекову демонстрировать свое вратарское искусство. И все же алгинцам удалось забить гол. Полузащитник команды Андрей Зорин перед штрафной площадкой "Дордоя" обыграл нескольких соперников и отправил мяч в дальний от вратаря угол ворот. 2:1!

После этого успеха алгинцы стали играть еще более увереннее. Они продолжали атаковать ворота "Дордоя", но безуспешно. Защитники "Дордоя" умело нейтрализовывали действия нападающих "Алги", а в конце матча сами могли забить соперникам еще пару мячей. Но упорный поединок так и закончился со счетом 2:1 в пользу "Дордоя".

В результате сейчас у игроков тренера Александра Крестинина 40 очков после 17 матчей. У алгинцев тоже 40 очков, но они провели в чемпионате 18 игр. А в среду между этими командами пройдет еще один поединок. И тогда уже точно станет ясно, какая из дружин будет ближе к намеченной цели - завоеванию золотых медалей.


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URL: https://www.vb.kg/406330
Теги:
Дордой, футбол, чемпионат, Кыргызстан
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