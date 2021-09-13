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Фотоэтюд студентки КРСУ победил в конкурсе Российской Академии наук

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- Анастасия Карелина
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Работа студентки Кыргызско-Российского Славянского университета Валентины Куцевой победила в одной из номинаций фотоконкурса "Великая Отечественная война в судьбе страны, в моем восприятии и восприятии моих сверстников". Об этом сообщает пресс-служба КРСУ имени Б.Н.Ельцина.

Валентина Куцева учится на кафедре рекламы и связи с общественностью гуманитарного факультета. Девушка приняла участие в творческом состязании, проводимом в рамках XXIX Моисеевских чтений "Россия в XXI веке: Великая Отечественная война и историческая память" на площадке Комиссии по изучению наследия выдающихся ученых РАН.

Фотоэтюд Валентины признан лучшим в номинации "Наследие Великой Победы". По итогам конкурса в Российской академии наук состоялась фовыставка лучших работ, на которой была, конечно же, и работа Куцевой.


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URL: https://www.vb.kg/406331
Теги:
ВОВ, конкурс, Россия, КРСУ, история
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