Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года составил $3,8 млрд

Объем внешней и взаимной торговли товарами, по предварительным данным, в январе-июле 2021 года составил 3,8 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем 2020 года увеличился на 19,6%. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исенкулова.

По ее данным, при этом экспортные поставки уменьшились на 16,5%, а импортные поставки, напротив, увеличились на 40,3%.

"Товарооборот со странами Евразийского экономического союза в январе-июле 2021 года составил 1,8 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26%. При этом объемы экспортных поставок выросли на 40,8%, а импорта - на 21,7%. Наибольшая доля взаимной торговли со странами ЕАЭС пришлась на Россию - 64,8% и Казахстан - 32,8%", - сообщила она.

Как было отмечено, увеличился экспортные поставки, например, табачных изделий – в 2,5 раза, медных отходов и лома – в 3,8 раза.