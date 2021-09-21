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Гулсина Кожоярова: Необходимо на нет свести детские дома интернатного типа

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- Светлана Лаптева
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Цель сегодняшнего моего выступления – обратить внимание наших граждан и нашего уважаемого президента на Кодекс о детях в новой редакции, которое находится у него на подписи. Об этом в интервью редакции VB.KG заявила председатель Наблюдательного совета республиканского сообщества медиаторов КР Гулсина Кожоярова.

По ее словам, предыдущий вариант уже показал свою результативность.

"Дело в том, что предыдущая редакция Кодекса о детях поработала хорошо, показала свои результативность. В том числе благодаря ему был введен институт ювенальной юстиции, когда уголовные дела в отношении несовершеннолетних стали рассматриваться специализированным судьей.

То есть по предыдущему Кодексу о детях было сделано многое чего хорошего для того, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности. Тем не менее, статистика показывает, что та работа, которая проводилась до этого, скажем так, не полностью удовлетворяет потребности сегодняшнего общества. К примеру, на сегодняшний день существует проблема детей мигрантов. Проблема насилия над детьми также остается актуальной", - сказала Кожоярова.

Какие именно новшества вводятся в новый Кодекс о детях смотрите в интервью председателя Наблюдательного совета республиканского сообщества медиаторов КР Гулсины Кожояровой:


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URL: https://www.vb.kg/406336
Теги:
дети, закон, Кыргызстан
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