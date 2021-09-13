Пока только двое кандидатов-одномандатников решили участвовать в выборах ЖК

Пока только двое кандидатов выразили желание участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным округам.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили заявления о намерении баллотироваться кандидатами от Малиева Арсланбека Касымакуновича по Жети-Огузскому округу № 34 и Сариева Акылбека Аблабековича по Нарынскому избирательному округу № 33. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Малиев Арсланбек подал заявление сегодня, 13 сентября. Акылбек Сариев - 11 сентября. Оба в порядке самовыдвижения.

ЦИК напоминает, согласно конституционному закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 13 октября 2021 года.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК КР документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, т.е. до 18.00 18 октября 2021 года.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября.

Для справки: Арсланбек Малиев - экс-депутат Жогорку Кенеша, является лидером партии беспартийных "Аалам". Акылбек Сариев - бывший председатель ЦИК КР.