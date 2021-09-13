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Вспышка сибирской язвы в Аксыйском районе Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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У двоих госпитализированных с подозрением на сибирскую язву в Аксыйском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана лабораторные анализы дали положительный результат. Об этом сегодня сообщил начальник отдела Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбек Бектурдиев.

По его словам, еще у пятерых сельчан результаты отрицательные. У больных имеются характерные сибиреязвенные карбункулы на теле. Мясо больной коровы раздали нескольким семьям. Его употребили в пищу, насколько нам сейчас известно, более 50 человек.

"Лабораторные исследования еще продолжаются, ждем. Состояние больных удовлетворительное, все получают лечение. Выявлен 41 контактный, в том числе десять человек до 14 лет, остальные - взрослые", - сказал Кубанычбек Бектурдиев.

"В очаг выехал наш специалист совместно с ветеринарной службой, - добавил он. – Установлены более 40 контактных, но их может быть больше. Эти люди уже получают антибиотики для профилактики. Усилены подворные обходы для выявления контактных лиц и проводится санитарно-просветительная работа среди населения. Проведено также внеочередное заседание районной чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Место, где была забита больная корова, забетонировано, его взяли на учет. Несколько дней назад наши специалисты стали свидетелями того, как пала еще одна корова, скорее всего, от сибирской язвы. Место захоронения также забетонировали", - уточнил Бектурдиев.


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URL: https://www.vb.kg/406339
Теги:
Аксыйский район, сибирская язва, Кыргызстан, карантин
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