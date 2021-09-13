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КНДР испытала новую ракету большой дальности

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Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщает южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Yonhap приводит фрагмент сообщения, в котором говорится, что работа над созданием нового стратегического оружия велась на протяжении двух лет. Испытания прошли в субботу, 11 сентября, и в воскресенье, 12 сентября.

Сообщается, что военное руководство Северной Кореи протестировало различные части двигателей, провело испытания систем управления и наведения, а также боеголовки и другие. "Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1500 километров".

Последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте. Тогда в Японском море были запущены две новые тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров. По данным северокорейских СМИ, эти ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонны.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406340
Теги:
бомба, Северная Корея
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