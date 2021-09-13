Телеканал "Пирамида" взял главный приз на футбольном турнире

Телеканал "Пирамида ТВ" стал чемпионом межмедийного футбольного турнира, посвященного 10-летию "Марал ТВ".

Турнир прошел 11 сентября на стадионах Международного университета "Ала-Тоо" и средней школы "Сейтек Тунгуч".

В спортивном мероприятии приняли участие Общественная телерадиовещательная корпорация (КТРК), "Kyrgyz Sport", "Радио Азаттык", 5 канал, Кыргыз радиосу, Марва ТВ, Пирамида ТВ, СТВ и КТРК Спорт., "KLOOP.KG", Телерадиокомпания ЭлТР, Телекомпания "Марал" - всего участвовало 12 команд.

В финальном матче встретились команда "КТРК" и команда "Пирамида", и игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Пирамиды".

Команды получили следующие призы: "СТВ", "ЭлТР", "КТРК Спорт", "Марва ТВ", "5 канал", "KLOOP.KG", "Кыргыз Радио", "Азаттык" были награждены поощрительными призами и специальными подарками от спонсоров.

Занявшая третье место команда "Кыргыз Спорт" завоевала бронзовые медали и денежный приз в размере 4 тысяч сомов.

Команда "КТРК" завоевала серебряные медали и денежный приз в размере 6 тысяч сомов.

Занявшая первое место команда "Пирамида" завоевала кубок Марал ТВ, золотые медали и денежный приз в размере 10 тысяч сомов.

Кроме этого, игрок КТРК Кадыр Султаналиев был назван "Лучшим голкипером", а игрок "Пирамиды" Азат Муратбеков был признан "Лучшим игроком". Все они были награждены денежными призами и дипломами.