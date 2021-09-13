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В селе Тюп мужчина в результате ссоры убил собутыльника

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане, в селе Тюп, задержали мужчину по подозрению в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что 9 сентября примерно 19:30 часов в дежурную часть ОВД Тюпского района с территориальной больницы поступило сообщение о том, что селе Түп в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины европейской национальности 40-45 лет с разными телесными повреждениями.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Тюпского райна по статье 130 (убийство) Уголовного кодекса КР.

Оперативной группой на месте происшествия при наружном осмотре трупа были обнаружены телесные повреждения в области лица и руки, вся одежда была в крови. Выяснилось, что это 41 летний К.Е. хозяин дома.

В ходе оперативно поисковых мероприятий, сотрудниками ОВД Тюпского района был задержан подозреваемый - житель села Тюп 48-летний М.Т., который на предварительном допросе признал свою вину в совершенном преступлении. Подозреваемый, рассказал, что они вместе распивали спиртные напитки, после чего поругались. Гость избил хозяина и скрылся с места происшествия.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Тюпского района. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/406345
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