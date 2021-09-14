В Туркменистане на сбор хлопка отправляют алкоголиков и проституток

В Туркменистане продолжается хлопкоуборочный сезон. Власти страны и в этом году используют принудительный труд, привлекая к сбору хлопка бюджетных работников, солдат срочной службы, задолжавших по алиментам лиц и других граждан. В Балканском велаяте отправляют на хлопковые поля граждан, приехавших из других регионов страны в поисках работы, а также стоящих на учёте алкоголиков и занимающихся проституцией женщин. Об этом из Балканского региона сообщает корреспондент Радио Азатлык.

По сообщению корреспондента, сотрудники полиции вызывают в отделения граждан, приехавших в Балкан из других регионов в поисках заработка, но не имеющих разрешения на работу, и требуют принять участие в сборе хлопка.

"Этих граждан принудительно направили на хлопковые поля в дайханских объединениях "Азади", "Яшлык", "Сарп" и "Джанахыр" Сердарского этрапа, а также в дайханские объединения "Узынсув", "Махтумкули" и "Туркменистан" Берекетского этрапа", рассказал осведомлённый источник нашему корреспонденту 9 сентября.

Внутренние мигранты, прибывшие из других регионов, не имея разрешения на работу, в основном работают в городах Хазар, Гумдаг и Балканабат.

Власти Балканского велаята в использовании принудительного труда не ограничиваются только внутренними мигрантами. Собирать хлопок принуждают и стоящих на учёте полиции алкоголиков и проституток.

"Полиция квалифицирует это, как "исправительно-трудовые работы". Они говорят, что это является частью наказания", говорит источник.

Отметим, что Балканский велаят, где эксплуатируют принудительный труда внутренних мигрантов, алкоголиков и проституток, по сравнению с другими регионами в рамках государственного плана сдаёт значительно меньше хлопка.

В этом году Туркменистан планирует собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка. Самая малая часть этого урожая – 10 тысяч тонн хлопка – возложена на Балканский велаят. В свою очередь Ахалский велаят взял на себя обязательство собрать 280 тысяч тонн хлопка, Дашогузский велаят 275 тысяч тонн, Лебапский велаят 320 тысяч тонн и Марыйский велаят 365 тысяч тонн.

Несмотря на то, что официально старт хлопкоуборочной кампании в Ахале, Балкане Лебапе и Мары был дан 8 сентября, а в Дашогузе она должна начаться 15 сентября, сбор хлопка по всей стране начался ещё в середине августа.