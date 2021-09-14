Погода
$ 84.68 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В Туркменистане на сбор хлопка отправляют алкоголиков и проституток

588  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Туркменистане продолжается хлопкоуборочный сезон. Власти страны и в этом году используют принудительный труд, привлекая к сбору хлопка бюджетных работников, солдат срочной службы, задолжавших по алиментам лиц и других граждан. В Балканском велаяте отправляют на хлопковые поля граждан, приехавших из других регионов страны в поисках работы, а также стоящих на учёте алкоголиков и занимающихся проституцией женщин. Об этом из Балканского региона сообщает корреспондент Радио Азатлык.

По сообщению корреспондента, сотрудники полиции вызывают в отделения граждан, приехавших в Балкан из других регионов в поисках заработка, но не имеющих разрешения на работу, и требуют принять участие в сборе хлопка.

"Этих граждан принудительно направили на хлопковые поля в дайханских объединениях "Азади", "Яшлык", "Сарп" и "Джанахыр" Сердарского этрапа, а также в дайханские объединения "Узынсув", "Махтумкули" и "Туркменистан" Берекетского этрапа", рассказал осведомлённый источник нашему корреспонденту 9 сентября.

Внутренние мигранты, прибывшие из других регионов, не имея разрешения на работу, в основном работают в городах Хазар, Гумдаг и Балканабат.

Власти Балканского велаята в использовании принудительного труда не ограничиваются только внутренними мигрантами. Собирать хлопок принуждают и стоящих на учёте полиции алкоголиков и проституток.

"Полиция квалифицирует это, как "исправительно-трудовые работы". Они говорят, что это является частью наказания", говорит источник.

Отметим, что Балканский велаят, где эксплуатируют принудительный труда внутренних мигрантов, алкоголиков и проституток, по сравнению с другими регионами в рамках государственного плана сдаёт значительно меньше хлопка.

В этом году Туркменистан планирует собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка. Самая малая часть этого урожая – 10 тысяч тонн хлопка – возложена на Балканский велаят. В свою очередь Ахалский велаят взял на себя обязательство собрать 280 тысяч тонн хлопка, Дашогузский велаят 275 тысяч тонн, Лебапский велаят 320 тысяч тонн и Марыйский велаят 365 тысяч тонн.

Несмотря на то, что официально старт хлопкоуборочной кампании в Ахале, Балкане Лебапе и Мары был дан 8 сентября, а в Дашогузе она должна начаться 15 сентября, сбор хлопка по всей стране начался ещё в середине августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406349
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  