Кыргызстанцы заняли 6-место в медальном зачете на Играх стран СНГ

В Казани состоялась церемония закрытия первых в истории Игр стран СНГ. Красочное мероприятие прошло на Аллее флагов на территории Деревни Универсиады, где проживали спортсмены.

Церемония началась со светового шоу и показа видеоролика с самыми яркими эмоциями спортсменов, тренеров и болельщиков во время соревнований. Представление продолжилось выступлением эстрадных танцевальных коллективов и вокалистов, во время которого через сцену торжественно прошли волонтеры.

В первых играх стран СНГ, которые проходили с 4 по 11 сентября, принимали участие сборные России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. В общей сложности - 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр были включены 16 видов спорта.

Первое место в медальном зачете заняла сборная России, у нее 215 медалей - 114 золотых, 42 серебряные и 59 бронзовых. На втором месте - сборная Казахстана, на третьем – Узбекистана. Кыргызстанцы – на шестом месте, у них в активе 38 медалей, в том числе 3 золотых, 10 серебряных, 25 бронзовых.

Молодые спортсмены из КР успешно проявили себя в различных дисциплинах. "Сенсацией футбольного турнира, - писали СМИ, - стала команда Кыргызстана, разгромившая в групповом турнире Азербайджан, высоко котирующийся в европейском мини-футболе, - 8:3. Но сборной России посланцы Средней Азии на равных противостоять не смогли, проиграли в полуфинале".

Место проведения следующих Игр стран СНГ назовут до конца текущего года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

"У нас документы предполагают поочередное проведение мероприятия странами, которые входят в состав СНГ, до нового года будет принято решение, кто следующим примет эти Игры", – сказал Кадыров.

Он выразил надежду, что Игры, пройдя по странам, входящим в Содружество, потом снова вернутся в Россию, и это будет хорошей доброй традицией.