Вице-премьеры стран ЕАЭС проработают вопросы дальнейшей интеграции

Более 30 вопросов будет рассмотрено в ходе заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое открывается сегодня, 14 сентября, в Москве. Оно пройдет с участием участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в ЕЭК.

Один из таких вопросов - проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Применение этих пломб призвано минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе.

"Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы систем отслеживания, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении", - отметила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

Также в повестке дня - вопросы налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товаров для личного пользования, финансирование промышленной кооперации в ЕАЭС, общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. ЕЭК представит на рассмотрение технические регламенты ЕАЭС "О безопасности высоковольтного оборудования", "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и изменения в некоторые уже действующие техрегламенты союза.

Кроме того, Совет ЕЭК обсудит применение в ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", изменения в методику оценки состояния конкуренции и в порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, другие актуальные для интеграции темы.

Также планируется рассмотреть проекты документов для представления Евразийскому межправсовету и Высшему Евразийскому экономическому совету.

Так, на рассмотрение ВЕЭС предусматривается предложить, в том числе, вопросы перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, выработки подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза, установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

В свою очередь, на Евразийском межправительственном совете предстоит обсудить состояние взаимной торговли между государствами пятерки в 2020 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения стран-партнеров по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021–2022 годы, внесение изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК.