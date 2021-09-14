Погода
$ 84.68 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

Вице-премьеры стран ЕАЭС проработают вопросы дальнейшей интеграции

165  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 30 вопросов будет рассмотрено в ходе заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое открывается сегодня, 14 сентября, в Москве. Оно пройдет с участием участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в ЕЭК.

Один из таких вопросов - проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Применение этих пломб призвано минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе.

"Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы систем отслеживания, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении", - отметила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

Также в повестке дня - вопросы налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товаров для личного пользования, финансирование промышленной кооперации в ЕАЭС, общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. ЕЭК представит на рассмотрение технические регламенты ЕАЭС "О безопасности высоковольтного оборудования", "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и изменения в некоторые уже действующие техрегламенты союза.

Кроме того, Совет ЕЭК обсудит применение в ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", изменения в методику оценки состояния конкуренции и в порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, другие актуальные для интеграции темы.

Также планируется рассмотреть проекты документов для представления Евразийскому межправсовету и Высшему Евразийскому экономическому совету.

Так, на рассмотрение ВЕЭС предусматривается предложить, в том числе, вопросы перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, выработки подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза, установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

В свою очередь, на Евразийском межправительственном совете предстоит обсудить состояние взаимной торговли между государствами пятерки в 2020 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения стран-партнеров по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021–2022 годы, внесение изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406352
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  