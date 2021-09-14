Новое граффити с Айсулуу Тыныбековой украсило город

На стене дома №77 по улице Токтогула, неподалеку от пересечения с улицей Абдрахманова появился новый мурал – изображение прославленной спортсменки, обладательницы серебряной медали Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбековой.

Официальной презентации работы еще не было, но горожане уже увидели ее и поделились фотографиями в своих соцсетях.

Айсулуу Тыныбекова тоже видела свое изображение и сделала на его фоне памятные фотографии.

"Выражаю искреннюю благодарность арт-группе DOXA и всем инициаторам за такой креатив. Я давно наблюдала за работами DOXA, которые уже стали местными достопримечательностями в самых разных уголках нашей страны. Поражаюсь точности всех штрихов и грамотной цветовой гаммой всех рисунков! Спасибо Вам за то, что вносите вклад в развитие стрит-арта в нашей стране! Это очень красивая и вдохновляющая индустрия!", - написала в своем Инстаграме Тыныбекова.