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Кыргызстанцы могут уточнить себя в списках избирателей с 19 сентября

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- Оксана Гут
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Предварительный список избирателей на выборы депутатов Жогорку Кенеша сформирован Министерством цифрового развития, и размещен Центральной избирательной комиссией на государственном портале "Тизме". Граждане могут уточнить себя в списках избирателей до 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Количество избирателей в предварительном списке составляет 3 686 921, из них мужчин – 1 766 898, женщин – 1 920 023 или 47,92% и 52,08% соответственно. В сравнении с количеством участников референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" 11 апреля 2021 года, количество увеличилось на 80 720 избирателей.

Актуализация списка избирателей в период выборов осуществляется Центральной избирательной комиссией во взаимодействии с уполномоченным государственным органом, ежедневно в целях обеспечения точности данных в Едином государственном реестре населения.

Уточнение списка избирателей проводится – с 19 сентября по 12 ноября 2021 года;

Для ознакомления и уточнения сведений избирателями УИК вывешивает списки на избирательном участке. Окончательный список избирателей составляется и размещается на портале "Тизме" 18 ноября 2021 года.

Уточнить себя в списках можно:

позвонив по номеру 1255 или 119;

на сайте "tizme.gov.kg";

на избирательном участке;

отправив СМС на номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (Отправка СМС сообщения и звонки бесплатны).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избирателей, вы вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, с приложением к нему копии паспорта гражданина Кыргызской Республики. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате, через сервис "Кабинет избирателя" на сайте "tizme.gov.kg", с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОНы).

Граждане Кыргызской Республики, включенные в список избирателей загранучреждений, временно находящиеся на территории КР, вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию для включения в список избирателей.

Для граждан, постоянно проживающих на территории КР, кроме этого необходимо также обратиться в ЦОН по месту жительства для актуализации паспортных данных.


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URL: https://www.vb.kg/406355
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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