ВВП Кыргызстана снизился на 0,7 процента по сравнению с прошлым годом

Валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительной оценке, в январе-августе 2021 года составил более 405 млрд. сомов, снизившись по сравнению с январем-августом прошлого года на 0,7 процента, сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Уточняется, что без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП сложился в размере около 369 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,6 процента.

Снижение темпов роста ВВП обусловлено сокращением их в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. При этом, темпы роста отраслей товарного производства по сравнению с январем-августом прошлого года снизились на 7,6 процента (в январе-августе 2020 года снижение на 1,0 процента). В то же время, темпы роста отраслей, оказывающих услуги, по сравнению с январем-августом 2020 года увеличились на 5,6 процента (в январе-августе 2020 года снижение на 10,1 процента).

В январе-августе текущего года в структуре ВВП наибольшая доля (46,4 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, которая по сравнению с январем-августом прошлого года уменьшилась на 0,1 процентных пункта, а доля отраслей, производящих товары, сократилась на 3,5 процентных пункта и составила 39,2 процента. Доля промышленности в структуре ВВП составила 20,4 процента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3 процентных пункта, строительства, соответственно, 5,3 процента и на 1,4 процентных пункта ниже, в то время как доля сельского хозяйства, напротив, увеличилась на 0,9 процентных пункта, составив 13,5 процента.