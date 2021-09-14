Погода
$ 84.68 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

Разведка США сочла "Аль-Каиду" неспособной на теракты вне Афганистана

204  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Террористическая группировка "Аль-Каида" в текущей ситуации не в состоянии проводить атаки за пределами Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, ссылаясь на данные разведки.

"Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что давным-давно возможности "Аль-Каиды" настолько сильно деградировали, что она не в состоянии проводить атаки за рубежом", - заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей США, отметив, что власти США все равно будут "сохранять повышенную бдительность", чтобы не допустить повторного возникновения такой угрозы.

Он признал, что в состав сформированного движением "Талибан" правительства в Афганистане входят члены с "очень сложным послужным списком", такие как разыскиваемый ФБР министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани. По его словам, США будут сотрудничать с правительством талибов, "исходя из того, продвигает ли оно наши интересы".

Также госсекретарь объявил, что администрация США предоставит народу Афганистана гуманитарную помощь на 64 миллиона долларов для удовлетворения важнейших потребностей в области здравоохранения и питания, а также для защиты женщин и детей.

Кроме того, Блинкен сказал, что планирует назначить высокопоставленного чиновника Госдепа, чтобы "полностью сосредоточиться" на поддержке женщин, чьи права оказались под угрозой со стороны режима талибов.

Источник: "Интерфакс"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406359
Теги:
Афганистан, США, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  