Бизнесмен Атамша Дурсунов намерен идти на выборы по одномандатному округу

Бизнесмен Атамша Дурсунов намерен участвовать в выборах Жогорку Кенеша в порядке самовыдвижения. В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов от него поступило заявление о намерении баллотироваться кандидатом по Ысык-Атинскому округу № 30. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отметим, 60-летний Дурсунов Атамша Латифович является Генеральным директором ОсОО "АвтоЛогистик". На выборах Жогорку Кенеша 4 октября он баллотировался от партии "Биримдик".

Ранее в ЦИК поступили заявления о намерении участвовать в выборах ЖК в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам от Сариева Акылбека Аблабековича и Малиева Арсланбека Касымакуновича.

Выдвижение кандидатов-одномандатников завершается 13 октября. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.