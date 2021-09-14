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Бизнесмен Атамша Дурсунов намерен идти на выборы по одномандатному округу

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- Оксана Гут
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Бизнесмен Атамша Дурсунов намерен участвовать в выборах Жогорку Кенеша в порядке самовыдвижения. В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов от него поступило заявление о намерении баллотироваться кандидатом по Ысык-Атинскому округу № 30. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отметим, 60-летний Дурсунов Атамша Латифович является Генеральным директором ОсОО "АвтоЛогистик". На выборах Жогорку Кенеша 4 октября он баллотировался от партии "Биримдик".

Ранее в ЦИК поступили заявления о намерении участвовать в выборах ЖК в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам от Сариева Акылбека Аблабековича и Малиева Арсланбека Касымакуновича.

Выдвижение кандидатов-одномандатников завершается 13 октября. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.


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URL: https://www.vb.kg/406361
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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