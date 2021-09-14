На реконструкцию театра имени Бабура в Оше потратят пять миллионов долларов

В южной столице началась реконструкция Ошского академического музыкально-драматического театра имени Бабура. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

Реконструкция храма искусств начата после достигнутого соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей. С началом работ на месте ознакомилась комиссия, состоящая из сотрудников госорганов и муниципальных служб во главе с вице-мэром Оша Жасуром Азимовым.

Завершить реконструкцию театра планируют к началу следующего года. Общая стоимость работ составляет пять миллионов долларов США.