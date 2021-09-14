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На реконструкцию театра имени Бабура в Оше потратят пять миллионов долларов

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- Анастасия Карелина
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В южной столице началась реконструкция Ошского академического музыкально-драматического театра имени Бабура. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

Реконструкция храма искусств начата после достигнутого соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей. С началом работ на месте ознакомилась комиссия, состоящая из сотрудников госорганов и муниципальных служб во главе с вице-мэром Оша Жасуром Азимовым.

Завершить реконструкцию театра планируют к началу следующего года. Общая стоимость работ составляет пять миллионов долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/406362
Теги:
Ош, правительство, реконструкция, соглашение, театр, Узбекистан
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