Мэрия Душанбе: с 29 августа не зафиксировано ни одного случая заражения

Согласно сообщению пресс-службы мэрии в Душанбе, начиная с 29 августа, в столице не зафиксировано ни одного случая заражения людей коронавирусной инфекций.

Министерство здравоохранения и социальной защиты сообщает, что в Таджикистане 12 сентября не было зафиксировано ни одного случая заражения людей коронавирусной инфекций.

В целом, с начала регистрации до 13 сентября в стране зарегистрировано 17084 случая коронавирусной инфекции, из них на сегодняшний день вылечены 16953 человека. От этой болезни скончалось 124 человека.

Это по официальным данным, по не официальным – количество заболевших и умерших намного больше.

Начиная с конца марта в Таджикистан доставлены 4 миллиона 861 тыс. 540 воя вакцин от коронавирусной инфекции.

Ко вчерашнему дню первую дозу вакцин получили 2 миллиона 168 тыс. 537 граждан Таджикистана старше 18 лет (37,2%), обе доз вакцины получил 1 миллион 278 тыс. 240 граждан страны, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

В Душанбе первая доза вакцины введены 606 тысячам 885 (97,0%) горожанам, обе дозы - 390 тысячам 416 (62,4%) душанбинцам.

Источник: asiaplustj.info