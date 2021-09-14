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В Кыргызстане МВД проводит профилактику религиозного экстремизма

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане Министерство внутренних дел провело профилактическую работу по предотвращению радикализации и религиозного экстремизма среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В целях реализации программы правительства КР по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 годы 9-10 сентября в Нарынской и Ыссык-Кульской областях по инициативе Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР при поддержке общественный фонда "За международную толерантность" и международной организации "Saferworld" совместно с Комиссией по делам религий КР, Службой общественной безопасности МВД КР, с участием сотрудников территориальных органов внутренних дел, представителей айыл окмоту, судов аксакалов, женского совета, молодежного комитета, а также органов местного самоуправления прошли семинар-тренинги на тему: "Теоретические и практические основы работы с религиозными и государственными организациями по предупреждению радикализации и религиозного экстремизма среди молодежи".

В рамках семинара участники выступили с презентацией по темам: "Государственная политика в сфере религии КР", "Идеология запрещенных экстремистких и террористических организаций и религиозная обстановка в КР", "Методы исследования, использование открытых источников в Интернете, особенности работы общественных профилактических центров с молодежью в профилактике религиозного экстремизма и терроризма".

Во втором этапе мероприятия в целях обмена сведениями, предложениями и мнениями участников семинара была организована интерактивная беседа с вопросами и ответами, где были выслушаны предложения всех участников семинара. Большинство вопросов касалось организации общественных профилактических центров, их компетенции, религиозного экстремизма, в котором представители органов местного самоуправления, члены общественных профилактических центров, молодежные организации получили удовлетворительные ответы.

По окончании семинара участникам были розданы около 1000 буклетов-памяток по профилактике религиозного экстремизма, подготовленные Службой по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией МВД КР, а также маски и средства защиты для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.


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URL: https://www.vb.kg/406367
Теги:
МВД, экстремизм, Кыргызстан, профилактика
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