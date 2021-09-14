Меркель выступила за расширение Евросоюза

Вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Белград. Об этом сообщает РИА новости.

Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту сербский президент Александр Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.

"Знаю, что есть представление о том, что процесс (евроинтеграции - ред.) идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Но мы видим ряд результатов и прогресс... Но все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС", - заявила канцлер Германии.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.