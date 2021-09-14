Разработан новый межведомственный план против COVID-19 на 2021-2023 годы

Министерство здравоохранения и социального развития КР при поддержке ВОЗ провело выездное рабочее совещание по разработке плана действий против COVID-19 на 2021-2023 годы, чтобы исключить риски угрозы распространения инфекции.

Важными компонентами в плане являются устойчивое финансирование, межсекторальная координация, полная цифровизация здравоохранения, а также бесперебойное обеспечение соблюдения мер по защите здоровья, повышение доверия общества к информации, исходящей из компетентных источников, и безусловное принятие рекомендованных моделей поведения в условиях пандемии.

По итогам совещания замминистра МЗиСР КР Жалалидин Рахматулаев отметил, что реализуя разработанный план, эпидемиологическая опасность коронавирусной инфекции в 2022-2023 гг. будет минимизирована. "Мы должны извлечь определённые уроки из текущей ситуации, чтобы улучшить готовность в борьбе не только с COVID-19, но и со вспышками других инфекционных заболеваний. Особо важно улучшить межведомственную координацию для усиления потенциала страны по преодолению подобных кризисов", - отметил он.