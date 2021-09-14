"Осужденный повесился и поджег себя". В убийстве подозревается член ОПГ

Оперативниками 3-го управления СКМ МВД раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное на территории одного из исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

1 декабря 2019 года утром в столярном помещении на территории учреждения №1 ГСИН, расположенного в селе Молдовановка Чуйской области, было обнаружено тело в повещенном и обгоревшем состоянии. Личность повешенного мужчины установили, им оказался осужденный Эрлан Урматбек уулу 1996 года рождения.

Отметим, в ГСИН тогда сообщили, что осужденный совершил суицид - повесился и поджег себя. Родственники в эту версию не поверили с самого начала.

Данный факт был зарегистрирован Следственным управлением ГСИН в ЕРПП по статье 130 ч.2 "Убийство" УК Кыргызской Республики.

Тяжкое преступление почти двухлетней давности раскрыто при оперативном сопровождении сотрудников 3-управления СКМ МВД КР совместно со Следственным управлением ГСИН при Министерстве юстиции.

Дело имело широкий общественный резонанс. В связи с тяжестью преступления к следственно-оперативным мероприятиям подключились также сотрудники отдела 3-управления СКМ МВД по взаимодействию с ГСИН.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлена причастность к данному тяжкому преступлению гражданина Ж. уулу Т. 1994 года рождения уроженца Чуйской области, осуждённого и отбывающего наказание в учреждениях ГСИН за различные тяжкие преступления.

По данным Службы криминальной милиции гражданин Ж. уулу Т. был осужден в 2017 году по статьям 164 ч.3 п.2, 167 ч.4, 241 ч.4, 172 ч.2 УК Кыргызской Республики (Старая редакция УК), отбывает срок наказания в учреждении №1 ГСИН при Министерстве юстиции, входит в число отрицательно настроенных осужденных, так называемых "общаковских", и являлся смотрящим "за комнатой свидания". Состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности.

"Данное убийство изначально попало в разряд наиболее сложных преступлений, однако оперативникам удалось вычислить подозреваемого. В

ходе работы над этим делом было выявлено другое преступление, к которому также причастно вышеуказанное подозреваемое лицо, но подробности этого дела пока не разглашаются", - отметили в МВД.

В ходе досудебного расследования следственным управлением ГСИН при МЮ гражданину Ж. уулу Т. 1994 года рождения уроженцу Чуйской области, ранее многократно судимому, вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 130 ч.2 УК КР.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению.