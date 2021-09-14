Погода
$ 84.68 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

"Осужденный повесился и поджег себя". В убийстве подозревается член ОПГ

1013  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками 3-го управления СКМ МВД раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное на территории одного из исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

1 декабря 2019 года утром в столярном помещении на территории учреждения №1 ГСИН, расположенного в селе Молдовановка Чуйской области, было обнаружено тело в повещенном и обгоревшем состоянии. Личность повешенного мужчины установили, им оказался осужденный Эрлан Урматбек уулу 1996 года рождения.

Отметим, в ГСИН тогда сообщили, что осужденный совершил суицид - повесился и поджег себя. Родственники в эту версию не поверили с самого начала.

Данный факт был зарегистрирован Следственным управлением ГСИН в ЕРПП по статье 130 ч.2 "Убийство" УК Кыргызской Республики.

Тяжкое преступление почти двухлетней давности раскрыто при оперативном сопровождении сотрудников 3-управления СКМ МВД КР совместно со Следственным управлением ГСИН при Министерстве юстиции.

Дело имело широкий общественный резонанс. В связи с тяжестью преступления к следственно-оперативным мероприятиям подключились также сотрудники отдела 3-управления СКМ МВД по взаимодействию с ГСИН.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлена причастность к данному тяжкому преступлению гражданина Ж. уулу Т. 1994 года рождения уроженца Чуйской области, осуждённого и отбывающего наказание в учреждениях ГСИН за различные тяжкие преступления.

По данным Службы криминальной милиции гражданин Ж. уулу Т. был осужден в 2017 году по статьям 164 ч.3 п.2, 167 ч.4, 241 ч.4, 172 ч.2 УК Кыргызской Республики (Старая редакция УК), отбывает срок наказания в учреждении №1 ГСИН при Министерстве юстиции, входит в число отрицательно настроенных осужденных, так называемых "общаковских", и являлся смотрящим "за комнатой свидания". Состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности.

"Данное убийство изначально попало в разряд наиболее сложных преступлений, однако оперативникам удалось вычислить подозреваемого. В

ходе работы над этим делом было выявлено другое преступление, к которому также причастно вышеуказанное подозреваемое лицо, но подробности этого дела пока не разглашаются", - отметили в МВД.

В ходе досудебного расследования следственным управлением ГСИН при МЮ гражданину Ж. уулу Т. 1994 года рождения уроженцу Чуйской области, ранее многократно судимому, вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 130 ч.2 УК КР.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406373
Теги:
ГСИН, МВД, ОПГ, убийство, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  