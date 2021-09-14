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В урочище Карчын вырубили 14, 6 кубометров Тянь-шанской ели

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в урочище Кырчын вырублено 14,6 кубических метров Тянь-Шанской ели, в результате чего лесному хозяйству республики нанесен ущерб на 69047,76 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР.

С 10 по 12 сентября Государственное агентство лесного хозяйства при Минсельхозе проинспектировало в урочище Кырчын Иссык-Кульского лесничества. В результате проведенной внезапной проверки были выявлены 14,6 кубометров древесины Тянь-Шаньской ели с причиненным ущербом лесному хозяйству в 69047,76 сомов.

По данному факту Гослесагентством поручена Иссык-Кульскому лесхозу передать в установленном порядке материалы по незаконной заготовке древесины в правоохранительные органы. А также, принять дисциплинарные меры в отношения лесника обхода Кичи-Аксуу Ананьевского лесничество М.Т. Райымбекова вплоть до увольнения и, в связи с признанием своей вины взыскать с него причиненный ущерб лесному хозяйству. Кроме этого, Гослесагентством будут приняты жесткие дисциплинарные меры в отношении директора Иссык-Кульского лесхоза, инженера охраны и защиты леса и лесничего Ананьевского лесничества.

Целью предотвращения незаконных заготовок древесины, Гослесагентством отозваны все разрешительные документы на очистку леса от захламленности, выданной Иссык-Кульскому лесхозу и поручено с 13 сентября временно приостановит работы по заготовке древесины на территории государственного лесного фонда. А также, поручено ускорить процесс установки камер видеонаблюдения в контрольно-пропускных постах, находящихся в ущельях Кичи-Аксуу и Чоң-Аксуу.


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URL: https://www.vb.kg/406375
Теги:
Минсельхоз, экология, Кыргызстан, вырубка деревьев
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