Погода
$ 84.68 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

Нужно ли бояться Кыргызстану судебных разбирательств с Centerra?

608  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Centerra Gold Inc. и правительство КР ожидает разбирательство в международных судах, и Кыргызстан рассчитывает его выиграть. Насколько оправданы эти ожидания?

Долгие годы кыргызстанцев убеждали в том, что выиграть арбитраж у канадцев просто невозможно: у них юристы лучше, опыта в таких делах больше, да и вообще не было таких прецедентов, чтобы постсоветская страна одержала победу в подобном разбирательстве.

На самом деле, конечно, арбитраж далеко не всегда становится на сторону иностранных инвесторов. К примеру, в 2012 году Казахстан выиграл арбитражный суд у компании Caratube International Oil Company LLP (CIOC).

Сумма иска компании CIOC составляла свыше 1,2 миллиардов долларов. МЦУС отклонил данные требования и постановил компании CIOC выплатить в пользу Казахстана 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации расходов по арбитражному разбирательству.

Разбирательство длилось четыре года. Спор был связан с расторжением контракта на разведку и добычу углеводородов на нефтяном месторождении Каратюбе, которое произошло в связи нарушениями и неисполнением компанией CIOC условий контракта.

В 2016 году Узбекистан выиграл арбитражное разбирательство с британской золотодобывающей компанией Oxus Gold в 1,3 миллиарда долларов.

После длительного арбитражного разбирательства, трибунал UNCITRAL принял решение об отклонении 99 процентов иска Oxus Gold plc и подтвердил абсолютную правомерность всех действий Узбекистана.

В связи с принятым решением компании полностью отказано в иске за предполагаемые убытки и упущенную выгоду, связанные с месторождением "Хандиза" в 780 миллионов долларов, полностью отклонил претензии на 550 миллионов долларов якобы экспроприированных инвестиций в СП.

В 2020 году Казахстан выиграл многомиллионный арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool. Международный арбитражный трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении дела, инициированного в 2016 году канадской компанией Gold Pool JV Ltd против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятия АО "Казахалтын".

Сумма исковых требований составила 917 миллионов долларов.

В марте 1996 года компания Gold Pool получила в управление АО "Казахалтын" с целью погасить долги предприятия, восстановить и модернизировать производство, создать благоприятную финансовую обстановку и эффективную рыночную стратегию. Однако компания не справилась со своими обязательствами по контракту: неуклонно росла задолженность перед сотрудниками градообразующих объектов предприятия по невыплачиваемой продолжительное время заработной плате, не была отлажена работа золотодобывающих рудников (Аксу, Жолымбет и Бестобе), которые в основном бездействовали, шахты на других месторождениях были заброшены и затоплены, не проводились обновления производственных мощностей и необходимые геологоразведочные работы, не были налажена переработка руды и производство золота и т.д.

После многократных замечаний, предупреждений и предоставления времени для исправления недостатков в августе 1997 года контракт с управляющей компанией был расторгнут. Однако спустя 17 лет после указанных выше событий в феврале 2014 года истец, взяв за основу советско-канадское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года, якобы применимое к РК, направил уведомление о споре, отметили в Минюсте. В марте 2016 года истец инициировал арбитражное разбирательство.

В результате арбитражный трибунал пришел к выводу, что Казахстан не была связан советско-канадским соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Трибунал отклонил аргумент истца о том, что Казахстан и Канада достигли "молчаливого согласия" (tacit agreement) о правопреемстве республики по данному соглашению. Заключение трибунала опирается, в частности, на новые доказательства и отличается от того, которое ранее сделал другой трибунал в арбитражном деле, инициированном от имени World Wide Minerals Ltd и Пола Кэрролла.Трибунал обязал истца возместить республике все расходы, понесенные ею в арбитраже.

В этом году стало известно, что Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) вынес решение по спору властей Туркменистана и турецкой строительной компании Sehil.

После 9 лет (!) разбирательства международный арбитраж вынес решение в пользу властей Туркменистана. Претензии строительной компании, которая обвиняла власти в неисполнении контрактных обязательств и назначении несправедливых штрафов, признаны необоснованными.

Sehil строила в Туркменистане водоочистные сооружения, мусороперерабатывающий и металлургический заводы, а также многочисленные школы и правительственные здания. Компания надеялась через суд получить компенсацию за выполнение работ, не предусмотренных контрактом.

Вот лишь несколько примеров того, что зарубежные инвесторы могут проигрывать в судах. И, возвращаясь к разбирательству Кыргызстана и Centerra, то шансы на нашу победу есть. И,неплохие: уже доказано, что канадская компания нанесла колоссальный и непоправимый ущерб экологии республики. Кроме того, не исключено, что нашим правоохранителям удастся найти неопровержимые факты коррупции при заключении соглашений по руднику Кумтор. Надо отметить, что в этом случае, Centerra потеряет не только окончательно потеряет возможность вернуть свой крупнейший актив, но еще и лишится репутации добросовестного инвестора - уже на международном уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406376
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, #Кумтор, международный арбитраж, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  