Нужно ли бояться Кыргызстану судебных разбирательств с Centerra?

Centerra Gold Inc. и правительство КР ожидает разбирательство в международных судах, и Кыргызстан рассчитывает его выиграть. Насколько оправданы эти ожидания?

Долгие годы кыргызстанцев убеждали в том, что выиграть арбитраж у канадцев просто невозможно: у них юристы лучше, опыта в таких делах больше, да и вообще не было таких прецедентов, чтобы постсоветская страна одержала победу в подобном разбирательстве.

На самом деле, конечно, арбитраж далеко не всегда становится на сторону иностранных инвесторов. К примеру, в 2012 году Казахстан выиграл арбитражный суд у компании Caratube International Oil Company LLP (CIOC).

Сумма иска компании CIOC составляла свыше 1,2 миллиардов долларов. МЦУС отклонил данные требования и постановил компании CIOC выплатить в пользу Казахстана 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации расходов по арбитражному разбирательству.

Разбирательство длилось четыре года. Спор был связан с расторжением контракта на разведку и добычу углеводородов на нефтяном месторождении Каратюбе, которое произошло в связи нарушениями и неисполнением компанией CIOC условий контракта.

В 2016 году Узбекистан выиграл арбитражное разбирательство с британской золотодобывающей компанией Oxus Gold в 1,3 миллиарда долларов.

После длительного арбитражного разбирательства, трибунал UNCITRAL принял решение об отклонении 99 процентов иска Oxus Gold plc и подтвердил абсолютную правомерность всех действий Узбекистана.

В связи с принятым решением компании полностью отказано в иске за предполагаемые убытки и упущенную выгоду, связанные с месторождением "Хандиза" в 780 миллионов долларов, полностью отклонил претензии на 550 миллионов долларов якобы экспроприированных инвестиций в СП.

В 2020 году Казахстан выиграл многомиллионный арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool. Международный арбитражный трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении дела, инициированного в 2016 году канадской компанией Gold Pool JV Ltd против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятия АО "Казахалтын".

Сумма исковых требований составила 917 миллионов долларов.

В марте 1996 года компания Gold Pool получила в управление АО "Казахалтын" с целью погасить долги предприятия, восстановить и модернизировать производство, создать благоприятную финансовую обстановку и эффективную рыночную стратегию. Однако компания не справилась со своими обязательствами по контракту: неуклонно росла задолженность перед сотрудниками градообразующих объектов предприятия по невыплачиваемой продолжительное время заработной плате, не была отлажена работа золотодобывающих рудников (Аксу, Жолымбет и Бестобе), которые в основном бездействовали, шахты на других месторождениях были заброшены и затоплены, не проводились обновления производственных мощностей и необходимые геологоразведочные работы, не были налажена переработка руды и производство золота и т.д.

После многократных замечаний, предупреждений и предоставления времени для исправления недостатков в августе 1997 года контракт с управляющей компанией был расторгнут. Однако спустя 17 лет после указанных выше событий в феврале 2014 года истец, взяв за основу советско-канадское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года, якобы применимое к РК, направил уведомление о споре, отметили в Минюсте. В марте 2016 года истец инициировал арбитражное разбирательство.

В результате арбитражный трибунал пришел к выводу, что Казахстан не была связан советско-канадским соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Трибунал отклонил аргумент истца о том, что Казахстан и Канада достигли "молчаливого согласия" (tacit agreement) о правопреемстве республики по данному соглашению. Заключение трибунала опирается, в частности, на новые доказательства и отличается от того, которое ранее сделал другой трибунал в арбитражном деле, инициированном от имени World Wide Minerals Ltd и Пола Кэрролла.Трибунал обязал истца возместить республике все расходы, понесенные ею в арбитраже.

В этом году стало известно, что Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) вынес решение по спору властей Туркменистана и турецкой строительной компании Sehil.

После 9 лет (!) разбирательства международный арбитраж вынес решение в пользу властей Туркменистана. Претензии строительной компании, которая обвиняла власти в неисполнении контрактных обязательств и назначении несправедливых штрафов, признаны необоснованными.

Sehil строила в Туркменистане водоочистные сооружения, мусороперерабатывающий и металлургический заводы, а также многочисленные школы и правительственные здания. Компания надеялась через суд получить компенсацию за выполнение работ, не предусмотренных контрактом.

Вот лишь несколько примеров того, что зарубежные инвесторы могут проигрывать в судах. И, возвращаясь к разбирательству Кыргызстана и Centerra, то шансы на нашу победу есть. И,неплохие: уже доказано, что канадская компания нанесла колоссальный и непоправимый ущерб экологии республики. Кроме того, не исключено, что нашим правоохранителям удастся найти неопровержимые факты коррупции при заключении соглашений по руднику Кумтор. Надо отметить, что в этом случае, Centerra потеряет не только окончательно потеряет возможность вернуть свой крупнейший актив, но еще и лишится репутации добросовестного инвестора - уже на международном уровне.