Погода
$ 84.68 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В Чуйской области задержана 57-летняя женщина,подозреваемая в мошенничестве

250  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Ранее, в ОВД Сокулукского района с заявлением по факту мошенничества обратилась жительница Бишкека 60-летняя Т.Г. Женщина просила принять меры в отношении гражданки О.Ч. которая еще в 2014 году войдя в доверие обманным путем взяла 300 тысяч сомов, в замен обещая предоставить ей земельный участок в селе Новопавловка в Сокулукском районе и скрылась.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного статей 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

При проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления была задержана ранее судимая 57-летняя О.Ч. жительница Чуйской области.

Задержанную водворили в ИВС. Кроме, этого факта О.Ч. подозревается еще по восьми аналогичным фактам мошенничества, которые зарегистрированы ОВД Сокулукским районом, по им проводятся следственные мероприятия. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406380
Теги:
ГУВД, мошенничество, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  