В Чуйской области задержана 57-летняя женщина,подозреваемая в мошенничестве

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Ранее, в ОВД Сокулукского района с заявлением по факту мошенничества обратилась жительница Бишкека 60-летняя Т.Г. Женщина просила принять меры в отношении гражданки О.Ч. которая еще в 2014 году войдя в доверие обманным путем взяла 300 тысяч сомов, в замен обещая предоставить ей земельный участок в селе Новопавловка в Сокулукском районе и скрылась.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного статей 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

При проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления была задержана ранее судимая 57-летняя О.Ч. жительница Чуйской области.

Задержанную водворили в ИВС. Кроме, этого факта О.Ч. подозревается еще по восьми аналогичным фактам мошенничества, которые зарегистрированы ОВД Сокулукским районом, по им проводятся следственные мероприятия. Расследование продолжается.